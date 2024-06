Un toit s'effondre à l'aéroport de New Delhi: un mort, 8 blessés

Effondrement du toit du terminal de l'aéroport international Indira Gandhi après de fortes pluies, le 28 juin 2024 à New Delhi, en Inde

Une personne est morte et huit ont été blessées dans l'effondrement partiel vendredi du toit d'un terminal récemment rénové à l'aéroport de New Delhi, pendant de fortes pluies, ont annoncé les pompiers.

"Huit personnes ont été blessées, une personne est décédée. Les opérations de sauvetage sont terminées", a déclaré à l'AFP Atul Garg, directeur des services d'incendie de la capitale indienne.

Des véhicules ont été écrasés par la chute de poutres d'acier géantes sur le parvis des départs du terminal 1, selon des images publiées en ligne.

Ce terminal, qui n'est utilisé que pour les vols intérieurs, est l'un des nombreux projets inaugurés par le Premier ministre Narendra Modi en mars avant les élections générales dans le pays.

Tous les vols au départ de ce terminal ont été annulés jusqu'au début de l'après-midi, ont annoncé les autorités aéroportuaires.

"En raison des fortes pluies qui se sont abattues tôt ce matin, une partie du toit s'est effondrée vers 5 heures du matin", ont-elles déclaré dans un communiqué.

"Les secours s'efforcent de fournir toute l'assistance nécessaire et l'aide médicale aux personnes touchées", précisent-elles.

Les autres terminaux de l'aéroport fonctionnent normalement, de même que les arrivées au terminal 1.

New Delhi a été frappée par de fortes pluies ces derniers jours, alors que la mousson a atteint la capitale indienne.

Narendra Modi a engagé de nombreuses dépenses en termes d'infrastructures, notamment pour l'expansion du plus grand aéroport d'Inde, renommé en hommage à l'ancienne Première ministre Indira Gandhi. Mais les normes de sécurité et de construction dans le plus grand pays d'Asie du sud sont préoccupantes.

L'année dernière, plus de 40 ouvriers ont été piégés pendant près de deux semaines, avant d'être secourus, après l'effondrement du tunnel routier sur lequel ils travaillaient dans l'Etat d'Uttarakhand (nord).

Par ailleurs, en août 2023, une vingtaine d'ouvriers travaillant sur un pont ferroviaire en construction au-dessus d'un ravin dans l'État de Mizoram, dans le nord-est du pays, ont été tués lors de son effondrement.