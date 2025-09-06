Un village croate dans le livre des records pour une chaîne de strudels de 3 km

Les habitants célèbrent la fabrication du plus grand strudel du monde dans le cadre de leur tentative de record du monde Guinness, dans le village de Jeskovo près de Karlovac, en Croatie, le 6 septembre 2025.

Avec des tonnes de farine et de pommes, un village croate est entré samedi dans le Guinness World Records avec une file de strudels s'étendant sur plus de trois kilomètres.

Deux tonnes de farine et trois tonnes de pommes ont été utilisées pour la plus longue file de strudels au monde - des pâtisseries cuites au four - dans le petit village de Jaskovo, ont déclaré les organisateurs.

"Après une vérification et un comptage très rigoureux, je peux annoncer qu'un total de 8.940 strudels a été atteint, ce qui signifie qu'il s'agit d'un nouveau record mondial Guinness", a déclaré Paulina Sapinska, juge du Guinness World Records, après la mesure de la chaîne de strudels s'étendant sur 3,136 km de long.

Au cours du Strudelfest, la fête traditionnelle du village, les strudels, préparés selon une recette régionale, ont été disposés en chaîne par les habitants et des bénévoles.

"Ils ont travaillé très dur", a déclaré Monika Ivis, l'une des milliers de visiteurs de l'événement. "Ils sont délicieux", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"Le strudel est un symbole lié à la tradition locale", a déclaré plus tôt la maire régionale Martina Furdek Hajdin, ajoutant que de tels événements contribuaient à stimuler le développement de cette région rurale.

Les strudels utilisés pour battre le record seront donnés à diverses institutions, organisations et personnes dans le besoin.

Jaskovo, à 66 kilomètres au sud-ouest de Zagreb, avait déjà battu le record du monde il y a dix ans. A cette occasion, une chaîne de strudels de 1,479 km avait été enregistrée.

Le précédent record, établi en 2019, était détenu par la ville croate de Sisak, où près de 6.000 strudels avaient été alignés sur plus de 1,762 km.