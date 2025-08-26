Une conductrice incarcérée pour homicide volontaire au Havre après une altercation routière

Une conductrice de 21 ans a été mise en examen lundi et incarcérée pour homicide volontaire après avoir percuté et tué un autre conducteur sorti de son véhicule pour s'expliquer avec elle après une altercation à un feu rouge, a-t-on appris mardi du parquet du Havre.

Cet incident avait eu lieu le 23 août au Havre vers 18h15, à la suite d'un "démarrage considéré comme trop lent à un feu rouge" par la victime, a expliqué la procureure de la République du Havre Soizic Guillaume dans un communiqué.

Cet homme de 27 ans a manifesté son impatience par un coup de klaxon, auquel la mise en cause, accompagnée de son conjoint et de ses deux jeunes enfants, a répondu par un doigt d'honneur, a détaillé la magistrate.

La victime a ensuite doublé la mise en cause avant de s'arrêter et de sortir de son véhicule. La jeune conductrice a alors redémarré et percuté l'automobiliste.

"Percuté et traîné sur le capot sur plusieurs mètres avant de chuter" selon le parquet, le conducteur de 27 ans avait été héliporté au CHU de Rouen avec pronostic vital engagé et placé en coma artificiel, avant de décéder dans la matinée de lundi.

"Aucune trace de freinage n'a été constatée", a précisé Soizic Guillaume, et les témoins présents n'ont pas vu le véhicule de la mise en cause freiner ni ralentir au moment du choc.

Identifié par la vidéosurveillance, le véhicule a été retrouvé, sa propriétaire interpellée dans la nuit de samedi à dimanche et placée en garde à vue ainsi que son compagnon, laissé libre à l'issue des auditions.

Selon une source policière jointe par l'AFP, la jeune mère de famille serait sortie d'elle-même de son domicile à la vue des gendarmes.

Les analyses sanguines n'auraient pas révélé de consommation de stupéfiants ni d'alcool, selon cette source.

La mise en cause aurait déclaré pendant ses auditions avoir "pris peur car elle se trouvait avec ses deux enfants de sept mois et trois ans ainsi que son petit ami de 17 ans", a-t-on précisé.