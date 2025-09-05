Une élève a obtenu le bac à 9 ans, un record selon le ministère de l'Education

Le
05 Sep. 2025 à 12h48 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Une élève a décroché en juillet le baccalauréat à l'âge de neuf ans, devenant la plus jeune à obtenir ce diplôme de fin études scolaires

Une élève a décroché en juillet le baccalauréat à l'âge de neuf ans, devenant la plus jeune à obtenir ce diplôme de fin études scolaires

AFP/Archives
Christophe ARCHAMBAULT
Partager 3 minutes de lecture

Une élève a décroché en juillet le baccalauréat à l'âge de neuf ans, devenant la plus jeune à obtenir ce diplôme de fin études scolaires, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Education nationale, confirmant des informations de Franceinfo.

Cette élève, qui a passé l'examen à Paris en candidate libre dans les spécialités mathématiques et physique-chimie, a été diplômée au rattrapage, donc sans mention. "Le précédent plus jeune bachelier qui avait moins de 12 ans, c'était en 1989", à l'âge de 11 ans, a ajouté à l'AFP le ministère, sans plus de détails.

Un organisme de formation, Isoset, assure dans un communiqué avoir accompagné cette élève selon une méthode développée en collaboration avec un autre bachelier précoce, Hugo Sbai, diplômé à 12 ans en 2012.

Interrogé par l'AFP, Hugo Sbai a précisé que la jeune bachelière, de nationalité grenadienne, avait suivi sa scolarité à Dubaï dans une école internationale et n'était pas francophone au départ.

Elle a commencé à apprendre le français à six ans et à suivre des cours avec des professeurs dans toute les matières "au fur et à mesure de sa compréhension", a-t-il précisé, soulignant qu'"elle a un QI (quotient intellectuel) normal".

"Elle a progressé petit à petit, jusqu'au moment où elle nous a dit qu'elle voulait passer le bac", a-t-il ajouté.

Cette lauréate hors normes, qui a obtenu un diplôme que la très grande majorité des Français décroche à 17 ou 18 ans, a désormais décidé de suivre des études supérieures car "elle veut continuer à apprendre de nouvelles choses", a indiqué Hugo Sbai. Elle va entamer cette année un double cursus d'informatique et de droit dans deux universités, en France et à l'étranger, tout en continuant à vivre à Dubaï, a-t-il poursuivi.

Pour le bac, le record de précocité était détenu jusqu'ici par Arthur Ramiandrisoa qui avait eu l'examen à 11 ans et 11 mois en 1989. Il n'avait jamais mis les pieds à l'école, ses parents avaient assuré son éducation à domicile selon une méthode que son père avait décrite dans un livre comme "La Méthode Arthur".

Cette année, le bac avait enregistré l'inscription d'un ou une candidate encore plus jeune, âgé(e) de huit ans, mais il ou elle ne s'est finalement pas présenté(e) aux examens.

ved-ito-alu-slb/alu/gvy

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Au procès du maïeuticien accusé de viols à Montpellier, l'avocat général a réclamé une peine de 14 ans de prison, saluant la &quot;libération de la parole&quot; des patientes
International

Condamnation à 14 ans de réclusion pour le maïeuticien accusé d'avoir violé des patientes

Des fleurs ont été déposées en hommage aux victimes sur le site de l'accident de funiculaire à Lisbonne, le 5 septembre 2025
Société

Onze étrangers et cinq Portugais tués dans l'accident de funiculaire à Lisbonne

Des ouvriers retirent les débris d'un funiculaire sur le lieu de l'accident à Lisbonne, le 4 septembre 2025 au Portugal
Société

De premiers éléments sur l'accident de funiculaire de Lisbonne attendus vendredi

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

Côte d'ivoire : pourquoi Alassane Ouattara brigue-t-il un quatrième mandat ?

International

L'armée israélienne frappe une tour dans la ville de Gaza, au 700e jour de la guerre

Afrique

Guerre en RDC: HRW pointe "une forte hausse" des tombes dans un cimetière de Kigali, le Rwanda fustige des images "malhonnêtes"

Afrique

RD Congo: la nouvelle épidémie d'Ebola fait au moins 15 morts

Afrique

Est de la RDC : une enquête de l'ONU relève de possibles crimes de guerre de toutes les parties

International

Sénégal, Guinée... L'Afrique de l'Ouest, nouvelle plateforme logistique du trafic de cocaïne des criminels des Balkans

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Afrique

Mali: l'ONU dénonce "l'intensification de la répression" du régime du général Assimi Goïta

Afrique

Entre l'Ethiopie et l'Egypte, le mégabarrage de la discorde

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique