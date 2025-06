Une élue américaine tuée dans un "acte de violence politique", le suspect en fuite

Une élue locale du Minnesota a été tuée et un autre élu a été blessé samedi matin dans un "acte de violence politique", a annoncé Tim Walz, le gouverneur de cet Etat du nord des Etats-Unis, ajoutant que le suspect était en fuite et activement recherché.

Le président Donald Trump a rapidement dénoncé une "terrible" attaque, sa ministre de la Justice insistant sur le fait que "cette horrible violence politique ne sera pas tolérée".

Melissa Hortman, ainsi que son mari, "ont été tués par des tirs tôt ce matin dans ce qui semble être un assassinat politiquement motivé", a déclaré Tim Walz lors d'une conférence de presse.

"C'était un acte délibéré de violence politique", a ajouté Tim Walz, visiblement ému.

Les deux élus, tout deux démocrates, ont été la cible de tirs à leur domicile dans la banlieue nord de Minneapolis, au beau milieu de la nuit, a précisé la police, qui recherche activement le suspect et a appelé les habitants à rester chez eux.

La manifestation locale prévue contre Donald Trump samedi a été annulée par les organisateurs. Les autorités du Minnesota ont appelé la population "à ne pas participer aux manifestations organisées aujourd'hui, par précaution".

Manifeste

Vers deux heures du matin samedi, le tireur a d'abord visé le sénateur local John Hoffman et sa femme. Tout deux "ont été touchés par de nombreux tirs", ont été opérés à l'hôpital, et "nous sommes raisonnablement optimistes sur le fait qu'ils vont survivre à cette tentative d'assassinat", a encore déclaré le gouverneur.

La police intervient à Brooklyn Park, près de Minneapolis dans le nord des ETats-Unis, après des tirs sur des élus locaux, le 14 juin 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Ensuite, vers 03H30 du matin, en allant vérifier, par précaution, le domicile de Melissa Hortman à proximité, la police est tombée sur le tireur, qui a "immédiatement tiré sur eux", a déclaré à la presse Drew Evans, patron du bureau d'enquête du Minnesota.

"L'individu a réussi à s'échapper durant cet échange de tir", a-t-il ajouté.

Une "chasse à l'homme impliquant des centaines de policiers" est en cours, selon Mark Bruley, le chef de la police de Brooklyn Park, dans la banlieue nord de Minneapolis.

Il a précisé qu'un "manifeste" avec une liste d'élus avait été retrouvé dans la voiture du suspect.

Melissa Hortman, tuée avec son mari Mark, était une élue de première importance de la Chambre des représentants du Minnesota depuis 2004 et en était son ancienne présidente.

Mère de deux enfants, âgée de 55 ans, elle sera "irremplaçable", a réagi Tim Walz.

Melissa Hortman "avait consacré sa vie pour servir les habitants du Minnesota, avec intégrité et compassion", a écrit sur X Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota, se disant "bouleversée et horrifiée" par la mort de sa "grande amie".

Climat politique tendu

"Un discours politique apaisé est au fondement de notre démocratie. Nous ne réglons pas nos conflits à coups de pistolet", a dit le gouverneur Tim Walz, ancien colistier de la candidate démocrate Kamala Harris à l'élection présidentielle de novembre 2024.

Cette attaque contre deux élus intervient dans un climat politique particulièrement tendu aux Etats-Unis.

Le président Donald Trump a, fait rarissime, mobilisé des milliers de militaires face à des manifestations contre sa politique migratoire à Los Angeles. Et ce samedi, de grandes manifestations sont organisées pour s'opposer sa politique, quand lui doit assister plus tard dans la journée à un rare défilé militaire à Washington, le premier depuis plus de 30 ans dans la capitale américaine.

Les Etats-Unis ont aussi récemment subi plusieurs attaques ciblées contre leurs responsables politiques. Donald Trump a échappé en juillet dernier à une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie.

En 2022, le mari de Nancy Pelosi, alors cheffe démocrate de la Chambre des représentants, avait été attaqué au marteau chez lui en Californie.