Une embarcation transportant 160 migrants chavire aux Canaries, au moins sept morts

Quatre femmes adultes et trois mineures sont mortes noyées sous les yeux des services de secours mercredi dans un port des îles Canaries lorsque leur embarcation, qui transportait près de 160 migrants, s'est renversée en arrivant à quai.

"Le chavirement d'une embarcation à La Restinga", sur l'île d'El Hierro, "a fait sept morts: quatre femmes, une mineure de 16 ans et deux fillettes de cinq ans", ont annoncé les secours de cet archipel espagnol dans un message publié en fin de matinée sur le réseau X.

Huit autres personnes ont par ailleurs été hospitalisées, dont trois dans un état grave, ont-ils précisé à l'AFP. Parmi elles figurent un garçon de trois ans, une femme enceinte et un bébé de trois mois souffrant de "difficultés respiratoires dues à une noyade de caractère grave".

Certaines de ces victimes ont été transportées par hélicoptère jusqu'à un centre hospitalier de l'île voisine de Tenerife. Les autres ont été prises en charge à El Hierro, la plus petite île de cet archipel situé au large des côtes nord-ouest de l'Afrique.

Joints par l'AFP, les secours en mer ont indiqué que 159 personnes se trouvaient à bord de ce bateau, dont 32 mineurs, 49 femmes et 78 hommes.

Les secours n'étaient pas en mesure de dire de quel port était partie cette embarcation de fortune repérée dans la matinée à six milles nautiques (11 kilomètres) du port de La Restinga, sur la pointe sud d'El Hierro, selon les sauveteurs en mer.

C'est une fois arrivé dans le port, où le bateau avait été escorté, que le drame s'est produit.

"Piégées à l'intérieur du bateau"

"Pendant le débarquement, une partie des personnes voyageant dans la chaloupe s'est regroupée sur un des côtés, ce qui l'a fait chavirer", ont expliqué dans un message transmis à l'AFP les sauveteurs en mer, en précisant être aussitôt venus en aide aux personnes tombées à l'eau.

Image tirée d'une vidéo diffusée par Television Canaria montrant des sauveteurs tentant de sauver des migrants de la noyade après le chavirement de leur bateau surchargé, dans le port de La Restinga, sur l'île d'El Hierro, le 28 mai 2025 aux Canaries TELEVISION CANARIA/AFP

Selon le maire d'El Pinar, commune voisine de La Restringa, près de 150 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation qui a chaviré. "Certaines sont restées piégées à l'intérieur du bateau" quand il s'est renversé, a précisé le maire, Juan Miguel Padron, sur TV Canarias.

Des images de la télévision publique espagnole TVE ont montré l'embarcation complètement renversée, entourée de passagers agrippés à des bouées de sauvetage dans une grande confusion. Certains s'efforçaient de grimper sur la coque de la chaloupe pour rejoindre le bateau de sauvetage.

"Le débarquement des personnes est le moment le plus délicat" de ce type d'opération, car les embarcations sont souvent "précaires et surchargées", insistent les secours, qui ont reçu l'aide de la Croix-Rouge, de la police, de la garde civile et du personnel médical présent sur le quai.

"Ce n'est pas normal" que des gens pris en charge en pleine mer "meurent sur le quai", a regretté auprès de journalistes le chef du gouvernement local d'El Hierro, Alpidio Armas. "Quelque chose a été mal fait", a-t-il ajouté, en réclamant un changement dans les protocoles si nécessaire.

"C'est terrible"

Dans un message sur X, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a rendu hommage aux "vies perdues dans une tentative désespérée de trouver un avenir meilleur". "Le drame vécu à El Hierro devrait nous émouvoir tous (...) Nous devons être à la hauteur. C'est une question d'humanité", a-t-il écrit.

Le président des îles Canaries, Fernando Clavijo, qui s'est rendu à La Restinga, a quant à lui demandé plus de moyens et d'aide pour faire face à ces drames. "Cette tragédie a été vécue en direct. C'est terrible, terrible", a-t-il réagi, tout en rendant hommage aux équipes de secours.

Des milliers de migrants sont morts ces dernières années en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique via les Canaries, à bord d'embarcations souvent surchargées. Sur la seule année 2024, l'ONG espagnole Caminando Fronteras a établi un bilan de 10.457 personnes mortes ou disparues en mer.

Après une année record en 2024, marquée par l'arrivée de 46 .843 migrants aux Canaries, le rythme s'est nettement ralenti ces derniers mois, avec 10 .882 arrivées entre janvier et mi-mai, soit une baisse de 34,4 % par rapport à la même période l'année précédente, selon le ministère de l’Intérieur.