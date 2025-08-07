Une femme tuée par balle à son domicile près de Limoges

Une femme de 45 ans a été tuée d'une balle dans la tête mercredi à son domicile à Panazol, dans l'agglomération de Limoges, a-t-on appris jeudi auprès de la police et du parquet.

La victime a été retrouvée inanimée à son domicile vers 20H00 par un voisin, "intervenu après avoir entendu une détonation", a indiqué la procureure de la République à Limoges, Émilie Abrantes, dans un communiqué.

Un homme de 32 ans, principal suspect, s'est rendu auprès de la police dans la soirée et a été placé en garde à vue du chef de "meurtre", a ajouté la magistrate.

Selon le parquet, les investigations devront notamment "déterminer la nature des relations entre la victime et le suspect", présenté initialement comme le concubin de la victime par une source policière.

Les deux enfants de la victime, âgés de 13 et 16 ans, se trouvaient dans l'habitation au moment des faits et ont été conduits à l'hôpital pour une prise en charge psychologique, a ajouté la procureure.