Une femme tuée à son domicile près de Limoges

Une femme de 45 ans a été tuée d'une balle dans la tête mercredi à son domicile à Panazol, dans l'agglomération de Limoges, a-t-on appris jeudi auprès de la police et du parquet.

Une enquête pour homicide a été ouverte et un homme -présenté comme le concubin de la victime par une source policière, ce que ne confirme pas le parquet- a été placé en garde à vue.

Selon la source policière, la victime a été retrouvée inanimée mercredi soir chez elle par un voisin, après avoir été blessée mortellement d'une balle dans la tête. Le suspect, en fuite, a été interpellé quelques heures après les faits, avant d'être entendu par les enquêteurs.