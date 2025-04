Une lycéenne tuée à coups de couteau à Nantes, trois blessés dont un très grièvement

Des militaires de l'opération "Sentinelle" et des policiers municipaux devant le lycée de Nantes où une lycéenne a été tuée et trois autres blessés à coups de couteau par un élève, le 24 avril 2025

Une lycéenne a été mortellement poignardée et trois autres lycéens ont été blessés, dont un pas totalement "tiré d'affaire" selon Elisabeth Borne, après l'attaque dans un lycée nantais par un élève armé d'un couteau et interpellé après les faits, suscitant une vague d'émotion et de nombreuses réactions politiques.

Les faits se sont déroulés jeudi vers 12H30 au collège-lycée privé Notre-Dame de Toutes-Aides. Pour une raison encore inconnue, un élève armé d'un couteau s'est attaqué à quatre de ses camarades, avant d'être maîtrisé par le corps enseignant et interpellé.

Fichier vidéo Après s'être rendue dans le lycée en fin d'après-midi aux côtés de son collègue de l'Intérieur Bruno Retailleau, la ministre de l'Education Élisabeth Borne a indiqué qu'il n'y avait "pas de garantie" qu'un des trois jeunes blessés soit "totalement tiré d'affaire".

"Je voudrais à nouveau saluer le courage de ces professeurs qui sont intervenus, qui ont eu le courage d'affronter un jeune qui était armé et qui venait de blesser et de tuer une élève", a déclaré Mme Borne.

Selon Bruno Retailleau, qui s'est également rendu à Nantes, cette attaque mortelle n'est "pas un fait divers mais un fait de société", dénonçant "l'ensauvagement" de la société.

Les ministres de l'Intérieur Bruno Retailleau et de l'Education Elisabeth Borne, aux côtés de la maire de Nantes Johanna Rolland (D), le 24 avril 2025 à Nantes AFP

Emmanuel Macron a aussi réagi à ce drame.

"J’adresse mes pensées émues aux familles, aux lycéens et à toute la communauté éducative dont la Nation partage le choc et la peine. Par leur intervention, des professeurs ont sans doute empêché d’autres drames. Leur courage force le respect", a réagi sur X le président de la République.

François Bayrou a lui estimé que l'installation de portiques à l'entrée des établissements scolaires était "une piste" pour éviter de nouvelles attaques au couteau dans les écoles.

Fichier vidéo "Un couteau, une arme blanche potentiellement dangereuse et même létale (...) ces armes-là, elles doivent être bannies, donc elles doivent être pourchassées. Tout le monde doit savoir qu'elles sont interdites et les contrôles nécessaires doivent être conduits", a déclaré le Premier ministre devant la presse.

Sur place à Nantes, la rue menant à l'établissement a longtemps été bouclée par un périmètre de sécurité surveillé par de nombreux policiers et des militaires de Vigipirate, a constaté l'AFP sur place.

Des parents inquiets étaient présents aux abords du lycée et embrassaient leur enfant collégien à leur sortie. Les lycéens sont eux sortis au compte-goutte, selon une correspondante de l'AFP.

Une voiture de police arrive devant le lycée de Nantes où une lycéenne a été tuée et trois autres lycéens blessés à coups de couteau par un élève, le 24 avril 2025 AFP

De source proche du dossier, les cours sont maintenus vendredi pour l'école primaire mais suspendus pour les collégiens et les lycéens, la cellule psychologique restera ouverte au sein du groupe scolaire.

- "bizarre" -

Une collégienne, que l'AFP a pu joindre, a livré un témoignage.

Fichier vidéo "J’étais au self avec mes amies et on nous a dit qu’un lycéen avait poignardé des élèves de seconde dans plusieurs classes. On nous a demandé de ne pas sortir du self pendant une vingtaine de minutes puis on nous a confinés dans un gymnase", a déclaré cette collégienne de 3e.

"Le lycéen, les gens le connaissaient comme dépressif, il disait qu’il adorait Hitler. Il a envoyé un mail de 13 pages à tout le monde pour expliquer tous ses problèmes à midi", a-t-elle ajouté.

L., collégien de troisième, s'est lui retranché dans les toilettes peu après l'attaque. "On a vu des adultes qui bloquaient la porte du lycée et quand on s’est rapprochés, ils ont hurlé +cassez-vous y a quelqu’un avec un couteau+. On a couru aux toilettes pour se cacher et on a entendu une fille hurler", a-t-il dit.

Des parents devant le collège-lycée de Nantes où une élève a été tuée et trois autres élèves blessé, le 24 avril 2025 AFP

"Après on a été regroupés dans une salle polyvalente où il y a une grande baie vitrée. On a vu la police arriver et les pompiers ensuite. Le lycéen, les gens le connaissaient parce qu’il était bizarre, il suivait des groupes néo-nazis sur les réseaux. On est tous un peu choqués", a-t-il ajouté.

- "santé mentale" -

Un lycéen a transmis à l'AFP le manifeste du tueur présumé, où il évoque "la mondialisation (qui) a transformé notre système en une machine à décomposer l’humain", revendiquant une "révolte biologique" afin que "l’équilibre naturel, même cruel" reprenne "sa place" contre "l’écocide globalisé".

Aux côtés de M. Retailleau et Mme Borne, la maire de Nantes Johanna Rolland a dit ne pas vouloir faire de "politique". "Je suis la maire d’une ville endeuillée. La politique c’est pour un autre moment. Je pose la question de fond de la santé mentale de nos jeunes", a dit l'élue.

Notre-Dame de Toutes-Aides est un établissement scolaire privé sous contrat situé dans l’est de Nantes qui accueille environ 2.000 élèves, de l’école maternelle au lycée, d'après son site internet.

Les meurtres à l’intérieur des établissements scolaires restent rares. En février 2023, un lycéen avait poignardé son enseignante avec un couteau de cuisine dans un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-atlantiques).

mas-all-sm-cor-gd-ved/mb/et/cbn