USA: la justice accepte d'examiner un possible allègement de peine pour les frères Menendez

Un juge de Los Angeles a accepté vendredi d'examiner une motion recommandant un allègement de la peine des frères Menendez, célèbres aux Etats-Unis pour avoir tué leurs richissimes parents en 1989, et qui peuvent ainsi poursuivre leur bataille judiciaire pour réclamer d'être libérés.

La condamnation à la perpétuité incompressible d'Erik et Lyle Menendez, obtenue après l'un des premiers procès retransmis à la télévision - avant même celui du joueur de football américain O.J. Simpson - est restée gravée dans la mémoire collective américaine.

A l'époque, le parquet avait accusé les deux jeunes hommes, âgés de 18 et 21 ans au moment des faits, d'avoir assassiné leurs parents pour hériter de leur fortune de 14 millions de dollars.

Les frères, qui ont passé presque 35 ans derrière les barreaux, ont, eux, présenté ces meurtres comme une tentative désespérée d'autodéfense, en affirmant avoir été violés pendant des années par leur père.

Des curieux photographient la maison de Beverly Hills où les frères Menendez ont tué leurs parents en 1989, en Californie, le 23 novembre 2024 AFP/Archives

La série "Monstres: L'histoire de Lyle et Erik Menendez" ainsi qu'un documentaire produits par Netflix ont récemment relancé l'intérêt pour cette affaire, dans un monde où le mouvement #MeToo a changé la perception des victimes de violences sexuelles.

Plusieurs membres de leur famille réclament leur libération, ainsi que des stars comme Kim Kardashian.

Mais en mars, le nouveau procureur de Los Angeles, Nathan Hochman, s'est opposé à leur sortie de prison.

Rapport sur la conduite des frères

"Les frères Menendez n'ont pas fait la lumière sur leurs crimes et n'en assument pas la responsabilité (...). Ils ont raconté 20 mensonges différents, ils ont admis quatre d'entre eux, mais 16 mensonges n'ont pas été reconnus", a-t-il expliqué.

Le procureur de Los Angeles, Nathan Hochman, lors d'une conférence de presse à propos des frères Erik et Lyle Menendez, le 10 mars 2025 à Los Angeles, en Californie AFP/Archives

Le procureur réclamait au tribunal de retirer une motion déposée par son prédécesseur, qui recommandait un allègement de peine pour les frères Menendez. Mais le juge Michael Jesic a refusé de le faire vendredi, décidant au contraire de l'examiner.

"La justice l'a emporté face à la politique", s'est félicité devant la presse Me Mark Geragos, avocat d'Erik et Lyle. "Ils ont attendu un long moment pour obtenir un peu de justice, et aujourd'hui était probablement leur plus grand jour depuis leur arrestation."

Un tel allègement pourrait conduire à la libération conditionnelle des frères, étant donné le temps qu'ils ont déjà passé derrière les barreaux.

La demande de nouvelle condamnation est l'une des trois voies distinctes suivies par les avocats des deux hommes, qui cherchent également à obtenir un nouveau procès et demandent aussi au gouverneur de Californie, Gavin Newsom, de commuer leur peine.

M. Hochman s'oppose également à un nouveau procès.

De son côté, le gouverneur Newsom doit se voir remettre en juin un rapport sur la conduite en prison des deux frères pendant toutes ces années, qui l'aidera à se prononcer sur leur sort.

Il assure ne pas avoir regardé la série et le documentaire récemment sortis sur leur affaire, pour "ne pas être influencé".