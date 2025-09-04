Val-de-Marne: le cinquième corps retrouvé dans la Seine n'a pas de lien avec les quatre autres

La Seine à Choisy-le-Roi, le 14 août 2025, au lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve

Le cadavre retrouvé dans la Seine à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) le 27 août n'a pas de lien avec les quatre corps d'hommes découverts deux semaines plus tôt en amont, à Choisy-le-Roi, et pour lesquels un homme est mis en examen pour meurtres, a appris l'AFP jeudi de source policière.

"Le cinquième corps n'a aucun lien avec l'histoire", a indiqué cette source sans donner plus de détails.

Ce corps avait été découvert mardi 27 août en milieu de journée et récupéré par des policiers de la brigade fluviale, "alors qu'il dérivait sur la Seine au niveau du quai de Charenton à Charenton-le-Pont", avait indiqué le parquet de Créteil.

A la découverte de ce corps, la piste d'un éventuel lien avec les quatre découverts plus tôt avait été explorée.

Dans l'affaire de Choisy-le-Roi, un jeune homme sans-abri âgé d'une vingtaine d'années a été mis en examen pour quatre meurtres et placé en détention provisoire.

Des recherches pour trouver d'éventuelles nouvelles victimes ont eu lieu dans la zone de Choisy-le-Roi mais aucun autre corps n'a été découvert, explique la même source policière à l'AFP.