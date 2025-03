Val-de-Marne: une femme tuée, son conjoint et son fils en garde à vue

Une femme a été tuée à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et deux hommes, son conjoint et son fils, ont été placés en garde à vue, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Créteil et de source policière.

Une enquête a été ouverte du "chef de meurtre aggravé", a précisé le parquet sollicité par l'AFP, indiquant qu'elle a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.

Selon une source policière, les deux personnes interpellées pour homicide volontaire sont le conjoint et le fils de la victime, blessée par des coups de couteau et qui est décédée samedi soir malgré l'intervention des sapeurs-pompiers.

Les investigations se poursuivent pour établir les circonstances du crime.