Val-d'Oise: un adolescent de 17 ans grièvement blessé lors d'une rixe

Un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé et un autre de 15 ans plus légèrement atteint lors d'une rixe lundi en fin d'après-midi à Argenteuil (Val-d'Oise), a appris l'AFP mardi du parquet de Pontoise et de sources policières.

La rixe a éclaté peu avant 19H00 lundi sur la dalle d'Argenteuil entre une vingtaine d'individus, dont certains armés de barres de fer, qui ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre, a indiqué une source policière.

"Au sol, un jeune était secouru par une personne et plusieurs badauds étaient également présents", selon les informations fournies par cette source.

L'adolescent a été "blessé à l'arme blanche, avec une entaille profonde : les intestins ressortaient de la plaie," rapporte cette même source policière.

Le pronostic vital du jeune homme, âgé de 17 ans et transporté à l'hôpital Bichat à Paris, est engagé, a précisé mardi le parquet de Pontoise.

Un deuxième jeune, âgé de 15 ans, légèrement blessé aux poignets, a également été hospitalisé.

Le ou les auteurs des violences n'ont pas été identifiés et aucune interpellation n'a encore été réalisée, a précisé le parquet.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et confiée au commissariat d'Argenteuil.