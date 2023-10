A Venise, les drapeaux en berne après l'accident de bus ayant fait 21 morts

Le maire de Venise a décrété une journée de deuil mercredi au lendemain d'un accident de bus de tourisme, tombé en contrebas d'une voie rapide, qui a fait au moins 21 morts - dont deux enfants - parmi lesquels des Ukrainiens, des Français et des Allemands.

Les drapeaux des bâtiments officiels de la région Vénétie ont été mis en berne à la demande de son président, Luca Zaia.

Le bus transportait une quarantaine de touristes italiens et étrangers qui venaient de visiter le cœur de la Sérénissime et rentraient dans leur camping, peu avant 20H00 (18H00 GMT).

Pour une raison encore indéterminée, le véhicule, qui circulait sur un pont, a enfoncé le rail de sécurité et a été précipité dans le vide, s'écrasant en contrebas près d'une voie ferrée entre Mestre et Marghera, deux localités faisant partie de la commune de Venise et donnant sur sa célèbre lagune.

"Le bus s'est retourné. L'impact a été terrible parce qu'il a fait une chute de plus de 10 mètres", a déclaré le chef des pompiers vénitiens, Mauro Luongo, aux journalistes sur place.

Fichier vidéo Le bilan n'a pas évolué dans la nuit: 21 personnes ont péri, et au moins 15 ont été blessées, a indiqué le président de région sur Facebook.

Parmi les victimes décédées, un enfant d'un an et un adolescent. Cinq Ukrainiens, un Allemand, un Croate, un Français sont également morts dans la tragédie, en plus du chauffeur italien.

Deux enfants et deux adolescents figurent parmi les 15 blessés, dont cinq sont dans un état "très grave".

"La principale hypothèse pour le moment est que le chauffeur du bus (...) a fait un malaise", a expliqué Luca Zaïa.

Les enquêteurs cherchent à identifier les victimes qui ne portaient pas de documents d'identité lors de l'accident, en recoupant notamment les registres du camping où ils séjournaient.

La carcasse du bus a été enlevée dans la nuit et la route rouverte à la circulation mercredi matin, selon un correspondant de l'AFP sur place.

Le préfet de Venise, qui a ouvert une enquête, a annoncé une conférence de presse à 11H30 (09H30 GMT) avec les pompiers, les services de santé et la police.