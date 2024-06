TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

500 000 personnes dans le monde sont atteintes de la maladie de Charcot

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

D'où vient la maladie de Charcot et où en est la recherche ? Entretien avec Sabine Turgeman, directrice de l'ARSLA, Denis Hébert, est atteint de la maladie de Charcot depuis un an et demi et Philippe Corcia, professeur de neurologie et responsable du Centre SLA du CHU de Tours.