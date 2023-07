Bénin : le business du congelé, un danger de santé publique

La malbouffe provoque autant de maladies que le tabac et l'alcool réunis. Un constat qui fait froid dans le dos. L’Égypte et l'Afrique du sud connaissent des taux records de cas d'obésité, d'hypertension et de cancers. Au Bénin, le corps médical accusent les produits d'importations qui ne font pas toujours l'objet de contrôle sanitaire et principalement les produits congelés saturés de conservateurs dont la chaîne du froid a été rompue. Reportage à Cotonou en juin 2018.