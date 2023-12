En 2016, un nouveau départ pour Hayssam Abdallah, athlète soudanais exilé à Paris [LeMémo]

Comme chaque année, l'ONU célèbre la Journée internationale des migrants le 18 décembre. L'occasion de rappeler les droits de millions de personnes dans le monde devant fuir leur pays à cause des impacts dévastateurs des conflits, des maladies, des catastrophes naturelles et des changements climatiques. En 2016, Sophie Golstein et Clément Alline étaient allés à la rencontre d'Hayssam Abdallah, un athlète de haut niveau de 24 ans, victime de pression et de violences au Soudan. Arrivé à Paris après un long et éprouvant voyage, il témoigne de ses difficultés mais reste plein d'espoir après la reprise des entrainements d'athlétisme.