En Haïti, un système éducatif inégalitaire

Le 24 janvier, la Journée internationale de l'éducation est l'occasion de célébrer le rôle de l’éducation dans le développement des pays. En Haïti le nombre d'écoles privés est largement supérieur à celui des établissements publics. Le taux d'enfants scolarisés reste encore très bas dans un système éducatif très inégalitaire. En novembre 2009, Pascal Priestley et Guillaume Gouet s'étaient rendus dans la petite localité de Thomonde, à l'est du pays, pour rencontrer des professeurs et directeurs d'établissements.