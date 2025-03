TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

18 min 26 s

"Je suis Noires", un film qui raconte les inégalités entre femmes

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

En Suisse, terre de consensus et de neutralité, plusieurs femmes témoignent dans le documentaire "Je suis Noires". Un film qui raconte, non pas les inégalités, entre femmes et hommes, mais les inégalités entre femmes noires et femmes blanches, dans une société qui condamne pourtant le racisme. Interview avec les autrices de ce documentaire, Rachel M'Bon et Juliana Fanjul