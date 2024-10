TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

8 min 52 s

L'école laïque est-elle en danger ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Comment aider et protéger les enseignants après les assassinats des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard par deux islamistes ? Alors que la France vient de leur rendre hommage, point sur la situation dans les écoles publiques françaises et belges avec Laurence d'Hondt, journaliste