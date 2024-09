Lire sur écran ou sur papier ? [L'humeur de Linda]

En cette période de rentrée scolaire, Linda Giguère se demande s'il vaut mieux lire sur écran ou sur papier. Et bien figurez-vous qu'on comprend et on assimile mieux ce qu'on lit sur un support papier. Car tous nos sens sont sollicités quand on tient un cahier ou un livre. C'est prouvé scientifiquement.