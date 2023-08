Lutte contre le SIDA : MSF quitte le Malawi

Après 25 ans de soins au Malawi, MSF passe le relais. L'ONG transfère ses activités de lutte contre le VIH/SIDA. Le projet a contribué à ouvrir la voie à des médicaments moins chers et à assurer l'accès aux antirétroviraux dans les pays à faible revenu. Retour sur plus de deux décennies de mobilisation et un changement de regard sur les malades du sida avec le Dr Christopher Mambula. Invité de TV5monde.