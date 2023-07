Nigeria : la folie des records

En mai dernier, au Nigeria, la cheffe Hilda Baci a ouvert la voie en remportant le "Guinness World Records" pour avoir cuisiné presque sans pauses pendant près de 100 heures d'affilée. Depuis de plus en plus de ses concitoyens tentent de décrocher toutes sortes de records et espèrent ainsi gloire et notoriété.