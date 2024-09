TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 23 s

Paralympiques : y aura-t-il un lendemain après ce succès ?

Par TV5MONDE Patrice Férus

Succès populaire incontestable pour Paris 2024 mais est-ce le début d'une dynamique pour plus d'inclusion, dans le sport et plus largement ? Pour en parler, avec nous en plateau, Marie-Amélie Le Fur, la Présidente du Comité paralympique et sportif français...