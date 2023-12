Suisse : un viol de « courte durée » punit d'une peine plus courte

La justice suisse se retrouve au cœur d’une polémique. Le tribunal fédéral estime que la durée d’un viol peut infléchir la peine de l’accusé. Autrement dit, si le viol est considéré « de courte durée », il mérite une peine plus courte. Un violeur a ainsi vu sa peine réduite d’un an. Clara Schneuwly, avocate et présidente de l’association Viol-Secours, décrypte la législation suisse en la matière.