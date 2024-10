TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 20 s

Un squelette de dinosaure entier en vente

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Le squelette de Vulcain, un dinosaure de plus de 20 mètres de long, sera mis aux enchères le 16 novembre prochain à Paris. Nous parlons de cette vente inédite et démesurée avec le professeur Éric Mickeler, spécialiste en paléontologie et curateur du musée des Dinosaures de Prague.