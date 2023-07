À vrai dire : des traitements bio contre le VIH Sida ?

Pendant la pandémie mondiale de Covid-19, l'Onusida et l'OMS avait sonné l'alerte. À cause de l'arrêt des livraisons de traitements, de préservatifs et de tests, la lutte contre le VIH a été fortement ralentie, notamment en Afrique. Résultat : des charlatans proposent à des internautes crédules des "Traitements bio 100% naturel du VIH SIDA"...