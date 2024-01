Yennayer, le jour de l'An des populations berbères en Afrique du Nord

Bonne année 2974 ! Partout dans le monde les Imazighen (Berbères) et leurs diasporas fêtent Yennayer les 12 et 13 janvier. Le Nouvel An amazigh est un événement important dans laquelle l'identité amazighe peut pleinement s'exprimer à travers ses traditions culinaires et, plus largement, culturelles. En Kabylie, une région berbérophone d'Algérie, pendant période du coronavirus, les festivités avaient pu se poursuivre malgré la fermeture des frontières qui privait la réunion des familles. Un reportage TV5MONDE de Kamel Zait en janvier 2021.