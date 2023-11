Vol MH370: une audience à Pékin pour dédommager les familles

Près de dix ans après la mystérieuse disparition du vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines, une audience est prévue lundi à Pékin au sujet des dommages et intérêts à verser aux familles des disparus de nationalité chinoise.

Le 8 mars 2014, cet avion parti de Kuala Lumpur en direction de Pékin avait disparu: si certains débris semblant lui appartenir ont ensuite été récupérés dans l'océan Indien, mais sans aucune trace des 239 passagers, principalement des Chinois.

Ces recherches maritimes, les plus importantes de l'histoire, avaient été interrompues en janvier 2017. Les causes de cette disparition - le plus grand mystère de l'aviation civile moderne - font depuis le début l'objet de multiples spéculations.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de Jiang Hui, dont la mère était à bord du MH370, l'audience doit débuter lundi au tribunal du district de Chaoyang à Pékin et se poursuivra jusqu'à mi-décembre.

Le quotidien d'Etat China Daily a lui aussi donné cette information, en citant M. Jiang.

Des personnes devant un tribunal où une audience est prévue pour dédommager les familles de disparus de nationalité chinoise du vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines, le 27 novembre 2023 à Pékin AFP

Lundi matin, les familles des victimes, ainsi que plusieurs journalistes, étaient présents devant le tribunal, ont constaté des reporters de l'AFP.

En 2018, une société privée américaine avait repris les recherches pour retrouver le MH370, dans une nouvelle zone d'environ 25.000 kilomètres carrés, sans succès.

Nombre de proches de victimes, bouleversés par cette disparition, ont accusé par le passé la compagnie aérienne et le gouvernement malaisiens de cacher des informations sur ce drame, ce que les intéressés ont contesté.