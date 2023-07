Yvelines: deux morts dans un accident de bus SNCF, un automobiliste en garde à vue

Un accident impliquant un bus et une voiture a fait deux morts et de nombreux blessés, dont plusieurs "en urgence absolue", vendredi à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines, où l'autocar assurait un trajet pour la SNCF, a indiqué le parquet de Versailles sollicité par l'AFP.

Dans un premier temps, une source policière avait indiqué que le bus avait fait un écart en rencontrant une voiture roulant à contre-sens. Cependant les circonstances de l'accident sont encore à déterminer selon le parquet et la préfecture des Yvelines.

Le conducteur de la voiture impliquée, âgé de 21 ans, a été interpellé et placé en garde à vue, selon le parquet.

Les deux victimes sont un homme et une femme, respectivement nés en 1959 et 1969. Cinq personnes se trouvent "en urgence absolue" et 33 en "urgence relative", a précisé cette même source.

Tous les blessés en "urgence absolue" ont été évacués, a déclaré la préfecture des Yvelines dans un communiqué, sans en donner précisément le nombre de son côté. Les victimes en urgence relative ont été "prises en charge par les services de secours et évacuées vers les hôpitaux du département", selon ce communiqué.

Le bus accidenté qui circulait sur la route départementale RD113 transportait une cinquantaine de personnes, ajoute ce texte.

Selon la préfecture, 93 sapeurs-pompiers, sept équipes médicales, 20 véhicules de secours et deux hélicoptères du SAMU et de la sécurité civile se sont rendus sur les lieux de l'accident pour "permettre l'évacuation des blessés en urgence absolue".

En raison de cet accident, la D113 est fermée entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a également été mobilisée.

Contacté, le groupe SNCF a confirmé avoir "appris avec beaucoup d'émotion" l'existence d'un accident routier impliquant "un bus [...] de substitution ferroviaire entre Epône et Mantes-la-Jolie". "Nos équipes se mobilisent sur place pour assurer la prise en charge des voyageurs aux côtés des services de secours", a ajouté le groupe, sans livrer davantage de précisions.

Selon une note à la presse, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune devait se déplacer à la salle des fêtes de Mézières-sur-Seine où sont réunies "les victimes non blessées de l'accident".