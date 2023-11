1/4 finale Coupe Davis: la Finlande élimine le Canada, tenant, en gagnant le double

Harri Heliovaara (g) et Otto Virtanen viennet d'apporter le point de la victopire en double à la Finlande contre le Canada en quarts de Coupe Davis le 21 novembre 2023 à Malaga

En quart de finale de la Coupe Davis, le double Otto Virtanen/Harri Heliovaara a apporté le point de la victoire à la Finlande, vainqueur 2 à 1 du Canada, tenant du titre, en battant la paire Alexis Galarneau/Vasek Pospisil 7-5, 6-3, mardi à Malaga.

Pour ce quart d'ouverture de la phase finale, en l'absence des leaders de chaque équipe, légèrement blessés -- le Canadien Felix Auger-Aliassime (29e) et le Finlandais Emil Ruusuvuori (69e) --, Milos Raonic (318e) a ouvert la marque pour le Canada en battant Patrick Kaukovalta (715e) 6-3, 7-5.

La Finlande a égalisé grâce au succès d'Otto Virtanen (171e) sur Gabriel Diallo (139e) 6-4, 7-5 dans le second simple.

Dans le double décisif, la Finlande a remporté le premier set 7-5, après que Pospisil se soit fait longuement manipuler l'épaule droite à 6-5 avant de céder son service. L'équipe du capitaine Jarkko Nierminen a empoché la deuxième 6-3 en faisant le break à 4-3.

Raonic a toujours de beaux restes au service, son atout majeur au temps de sa splendeur. Il a claqué quatre aces sur les quatre premiers points, en a réussi 18 au total, et n'a lâché qu'un point sur son engagement dans un premier set avec peu d'échanges expédié en 24 minutes.

Le Finlandais Otto Virtanen dans son match victorieux contre le Canadien Gabriel Diallo en quart de finale de la Coupe Davis le 21 novembre 2023 à Malaga AFP

Dans ce premier acte, l'ex-N.3 mondial tombé dans les profondeurs du classement ATP après des années de blessures a fait le break décisif à 4-3, après avoir eu déjà des ouvertures à 3-2. Il faisait son retour en coupe Davis après cinq ans d'absence.

Au second set, le grand Canadien (1,96 m) a cette fois réussi le break fatidique à 5-5, sur une volée manquée de Kaukovalta, et remporté le match sur son service, gagné "blanc" et conclu par un... ace.

Dans le second simple, Virtanen, N.2 finlandais, a réussi contre le N.3 canadien le premier break à 1-1 sur un superbe point, en attirant Diallo au filet par une amortie pour mieux le lober, avant de se détacher 3-1.

Plus solide, plus offensif, efficace au service, transperçant en coup droit, Virtanen a conservé cet avantage pour gagner le premier set 6-4 en 38 minutes contre un adversaire capable de coups d'éclat mais un peu tendre.

Dans le deuxième acte, le match aurait pu pencher en sa faveur à 4-4. Virtanen a alors obtenu deux balles de break mais les a gâchées en envoyant deux fois la balle dans le filet en coup droit.

Le Canadien Milos Raonic dans le premier simple du quart de finale de la Coupe Davis contre le Finlandais Patrick Kaukovalta le 21 novembre 2023 à Malaga AFP

Il a basculé à 5-5 du côté du Finlandais, qui a converti cette fois une nouvelle balle de break en poussant à la faute Diallo au bout d'un long échange, avant de conclure sur son service, en réussissant un ace -- son 14e de la partie -- sur la première balle de match.

Les Finlandais rencontreront pour une place en finale le vainqueur du deuxième quart qui mettra aux prises mercredi l'Australie, finaliste sortante, à la République tchèque.