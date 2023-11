1/4 finale Coupe Davis: l'Australie rejoint la Finlande en demi-finales

Max Purcell (en haut à gauche) et Matthew Ebden ont apporté à l'Australie le point de la qualification pour les demi-finales de la Coupe Davis en dominant la paire tchèque composée d'Adam Pavlasek (en bas à gauche) et de Jiri Lehecka le 22 novembre 2023 à Malaga

Au bord de l'élimination lors du deuxième simple, l'Australie, finaliste sortante, s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis en battant la République tchèque deux victoires à une en quarts mercredi soir à Malaga.

Grâce au succès dans le double de la paire Matthew Ebden-Max Purcell face à Jiri Lehecka-Adam Pavlasek, 6-4, 7-5, les Australiens restent en course. Ils affronteront vendredi en demies les surprenants Finlandais, tombeurs mardi des Canadiens, tenants du trophée.

Mais l'équipe australienne, dirigée par l'ex-N.1 mondial Lleyton Hewitt, a bien failli être évincée du tournoi, après avoir perdu le premier simple, puis être passée à deux points d'une défaite dans le deuxième, à 6-4, 5-3.

Le Tchèque Tomas Machac, vainqueur de l'Australien Jordan Thompson, en quart de finale de la Coupe Davis, le 22 novembre 2023 à Malaga AFP

Tomas Machac (78e mondial) avait offert le premier point aux Tchèques, victorieux de la compétition en 2012 et 2013, en battant Jordan Thompson (56e) 6-4, 7-5 à l'issue d'un bras de fer de près de deux heures.

Le deuxième simple entre les numéros 1 tchèque Jiri Lehecka (31e) et australien Alex de Minaur (12e) a duré plus de 2h30 (4-6, 7-6 (7/2), 7-5.) et tenu toutes ses promesses

Le jeune Tchèque de 22 ans s'est d'abord montré le plus impressionnant en s'adjugeant la première manche 6-4. Après voir breaké en début de deuxième, il se dirigeait vers une victoire facile en deux sets, synonyme de qualification.

Mais au moment de servir pour la victoire à 5-4, Lehecka a perdu le fil du match, laissant De Minaur aligner deux jeux blancs pour débreaker et passer en tête (6-5). Les deux joueurs ont finalement dû disputer un jeu décisif lors duquel De Minaur s'est montré beaucoup plus solide pour arracher un troisième set au tie-break (7/2).

Alex De Minaur lors de sa victoire face au Tchèque Jiri Lehecka en quart de finale de la Coupe Davis, le 22 novembre 2023 à Malaga. Dos au mur à 6-4, 5-4 service adverse, l'Australien a renversé la situation et permis aux siens d'égaliser à une victoire partout AFP/Archives

Dans la dernière manche, les deux hommes sont restés au coude à coude. De Minaur, au prix d'une défense héroïque s'est offert deux balles de break. La deuxième a été la bonne. Sur son service, l'Australien est allé chercher la victoire au filet, grâce à une dernière volée (7-5).

Pour le double décisif, le capitaine de l'équipe tchèque, Jaroslav Navratil, avait changé ses plans en faisant revenir sur le court Lehecka, préféré à Jakub Mensik, initialement associé à Adam Pavlasek.

La paire australienne Matthew Ebden-Max Purcell, victorieuse à Wimbledon en 2022, s'est emparée facilement de la première manche 6-4. Dans un deuxième set beaucoup plus disputé, les Australiens ont fini par faire le break à 5-5 avant d'envoyer leur équipe vers le dernier carré (7-5). Les Australiens, qui partiront grands favoris face aux Finlandais, tenteront vendredi de rallier la finale pour la deuxième année consécutive.

L'Italie de Jannik Sinner, finaliste des Masters ATP face à Novak Djokovic, affronte les Pays-Bas jeudi matin, alors que le N.1 mondial et la Serbie seront opposés dans l'après-midi à la Grande-Bretagne. Les vainqueurs de ces deux quarts se croiseront dans l'autre demi-finale samedi.