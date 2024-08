A 18 ans, un Népalais sur le point de conquérir les 14 plus hauts sommets du monde

A seulement 18 ans, le Népalais Nima Rinji Sherpa est sur le point de devenir le plus jeune alpiniste à avoir conquis les 14 montagnes hautes de plus de 8.000 m dans le monde. Photo datant du 23 mai 2024, prise sur l'Everest, fournie par la société 14 Peaks. and released by 14 Peaks Expedition, Nepali mountaineer Nima Rinji Sherpa ascends the summit of Mount Everest. At just 18 years old, Nepali mountaineer Nima Rinji Sherpa is on the brink of a remarkable achievement. With 13 of the world's highest peaks already behind him, he is now just one summit away from becoming the youngest person ever to conquer all 14 mountains towering above 8,000 meters (26,247 feet). His final challenge, Shishapangma in Tibet, awaits him next month -- if China issues a permit.