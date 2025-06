24 Heures du Mans: Bras de fer Ferrari-Porsche au lever du jour

La 93e édition des 24 Heures du Mans autos, lancée samedi à 16h00, tient toutes ses promesses: Ferrari et Porsche sont au coude à coude au petit matin, talonnées par Toyota et quelques autres, après une nuit de bagarre intense.

Avec vingt-et-un prototypes engagés en "Hypercars", la catégorie reine, et la présence de marques légendaires de l'endurance, la compétition s'annonçait somptueuse, d'autant que la météo promet un temps sec jusqu'à l'arrivée.

A dix heures de l'arrivée, les cinq premières voitures se tenaient en moins d'une minute, et les changements de leaders étaient incessants, au gré des arrêts au stand pour ravitaillement ou changement de pilote.

Au pointage de 06h00, la Porsche N.6 et la Ferrari N.83 roulaient en tête quasiment roue dans roue, devant une autre Ferrari à 15 secondes.

Juste derrière, la Toyota N.8 était en chasse à une quarantaine de secondes. Puis venait une autre Ferrari, suivie d'une Cadillac et une BMW à une minute trente du leader.

Estre fait le show -

Après le départ, donné par l'ancien tennisman Roger Federer, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem, la bagarre a fait rage pendant les quatre premières heures. Les Cadillac, parties en première ligne après avoir réussi les deux meilleurs temps en qualification, ont tenu quelque temps avant d'être peu à peu débordées par les favoris.

Un commissaire des 24 Heures du Mans agite un drapeau bleu pendant la course, dans la nuit de samedi à dimanche. AFP

En début de nuit, Ferrari a pris le contrôle, en plaçant ses trois prototypes en tête peu après 20h00. Porsche contestait toutefois la domination italienne, avec la N.6.

Son pilote, Kevin Estre, a fait le spectacle en début d'épreuve en remontant de la 21e place sur la grille à la quatrième après seulement 1h15 de course.

Mais la marque au Cheval cabré a tenu tête à la meute pendant plusieurs heures, jusqu'au coeur de la nuit, quand la sortie d'une voiture de sécurité - après la sortie de route d'un LMGT3, de catégorie inférieure - a rebattu les cartes. Tous les favoris se sont retrouvés groupés et, à un peu plus de 3h00 du matin, c'est quasiment une nouvelle course qui a commencé.

- Rossi abandonne

La Ferrari N.51, pilotée par l'Italien Alessandro Pier Guidi steers, dans la nuit des 24 Heures du Mans 2025. AFP

Les ténors ont tous des arguments pour prétendre passer en tête sous le drapeau à damier à 16h00. Toyota a l'expérience de ses cinq victoires consécutives entre 2018 et 2022, et peut compter sur la fiabilité de ses protos.

Ferrari a non seulement remporté les deux dernières éditions du Mans, mais a survolé le début du championnat du monde cette saison en remportant les trois premières épreuves.

Porsche, un peu en retrait en championnat du monde, reste cependant sur deux victoires dans les deux plus grands courses d'endurance aux Etats-Unis, les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring, auxquelles Ferrari et Toyota ne participent pas.

Preuve de l'incroyable qualité du plateau cette année encore, une seule des 21 Hypercars au départ a abandonné: la Cadillac N. 101, victime d'un problème moteur vers 4h00 du matin.

En LMGT3, l'équipe de la légende de la moto Valentino Rossi, pilote auto depuis 2022, a abandonné peu avant la mi-course en raison d'un problème sur sa BMW.

Il s'agit du deuxième abandon en deux ans pour l'Italien aux 24 Heures du Mans.