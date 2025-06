24 Heures du Mans: Cadillac place deux voitures en première ligne sur la grille

La firme américaine Cadillac a confirmé ses ambitions aux 24 Heures du Mans ce week-end en signant les deux meilleurs temps de la séance d'hyperpole jeudi soir sur le circuit de la Sarthe, alors que Ferrari a fortement déçu.

Le Britannique Alex Lynn a placé la Cadillac N.12 en pole position. Elle partagera la première ligne samedi avec la voiture sœur N.38, que pilotait le Néo-Zélandais Earl Bamber, coéquipier de Sébastien Bourdais, l'enfant du Mans et chouchou du public.

"Faire la pole au Mans reste quelque chose de spécial car c'est la course de l'année", a dit Lynn. "Prouver qu'on est le plus rapide sur un tour, certes, ça ne veut rien dire pour la course, mais ça signifie beaucoup pour notre fierté, et c'est bien pour ça que nous faisons de la course, non ?"

La Porsche N.5, que partagent les Français Julien Andlauer et Mathieu Jaminet avec le Danois Michael Christensen, et la BMW N.15 partiront en deuxième ligne.

Grosse déception en revanche pour Ferrari, que bien des observateurs attendaient dans les premiers rangs au départ samedi à 16h00 (14h00 GMT).

Deux des trois belles italiennes ont été incapables de se qualifier pour l'ultime séance d'hyperpole, qui regroupait les dix voitures les plus rapides.

"Ferrari se moque de nous"

La Cadillac N12 pilotée par le Britannique Alex Lynn qui a décroché la pole position aux 24 heures du Mans le 12 juin 2025 AFP

La troisième Ferrari, avec l'équipage vainqueur l'an dernier, se classe 7e et partira donc en quatrième ligne.

"Ferrari se moque de nous", a lâché Bourdais jeudi soir devant la presse française, accusant l'écurie au Cheval cabré d'avoir caché son jeu. En course, "ils seront très rapides", prévient encore Alex Lynn.

Les Toyota, éternelles favorites également aussi, ne partiront que 10e et 16e sur la grille.

Les Alpine, malgré tout le soutien du public français, terminent sur une note mitigée. La mieux classée, celle de Mick Schumacher, Jules Gounon et Frédéric Makowiecki, partira en cinquième ligne. L'autre Alpine ne s'était pas qualifiée pour l'ultime séance d'hyperpole.

"On a fait une +qualif+ plutôt positive", a réagi Makowiecki, toutefois frustré d'avoir "fait une ou deux petites erreurs".

Visages fermés

L'hyperpole inaugurait cette année un format nouveau: les quinze hypercars - la catégorie reine - les plus rapides de la séance de qualification de mercredi disputaient d'abord une "hyperpole 1" de 20 minutes.

La Ferrari N83 pilotée par le pilote polonais Robert Kubica pendant les qualifications des 24 heures du Mans le 12 juin 2025 AFP

A l'issue de cette séance, seuls les dix meilleurs restaient en course, et les chronos étaient remis à zéro pour une "hyperpole 2" de quinze minutes, déterminante pour les cinq premières lignes de la grille.

Dans une course de 24 Heures, la position de départ sur la grille compte objectivement pour très peu. Mais les écuries accordent une valeur symbolique à ces qualifications, pour des raisons d'image de marque et motivation des équipes.

Dans les garages, les célébrations effusives des ingénieurs et mécaniciens - dans toutes les catégories - témoignent d'ailleurs de l'importance de cette session aux yeux des équipes. Tout comme, a contrario, les visages fermés chez Ferrari après l'élimination de deux des trois voitures entre les deux séances d'hyperpole.

Reste que ces résultats n'augurent en rien du déroulement de la course.

"L'hyperpole, c'est une façon différente de piloter, ce sont des réglages un peu différents, plus agressifs, on demande plus à la voiture", expliquait jeudi le pilote d'Aston Martin Marco Sorensen. "Pousser à fond pour une qualification, c'est un état d'esprit différent par rapport au mode course."