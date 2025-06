24 Heures du Mans: Ferrari contre Porsche, le match se dessine

Ferrari et Porsche étaient lancées dans un mano a mano en tête des 24 Heures du Mans samedi à 20H00 (18H00 GMT) dans une course très indécise, une dizaine de voitures se tenant en moins d'une minute.

Sur le légendaire circuit sarthois, les trois Ferrari étaient en tête peu après 20h00, mais avec une avance infime sur leurs poursuivants. La Ferrari N.50, tenante du titre, menait la danse, et la première Porsche, la N.6, était quatrième à une poignée de secondes.

Les deux écuries affichent pour l'heure un rythme d'enfer: partie 21e et dernière dans la catégorie reine des Hypercars, la Porsche N.6 alors pilotée par Kévin Estre était remontée en quatrième position après seulement 1h15 de course.

"J'ai pu me faufiler dans le premier tour, on avait le rythme, j'ai pu prendre l'aspi (aspiration, NDLR), doubler", a expliqué le Français. "On avait pas mal d'objectifs au départ et on les a amplement remplis, je suis content de ce qu'on a fait", a-t-il encore dit.

Si le pilote Porsche a savouré sa "remontada", Ferrari a aussi montré qu'elle en avait sous la pédale, en dépit de qualifications ratées jeudi soir.

La N.50 de la légendaire écurie au Cheval cabré, seulement 7e sur la grille, est revenue tour après tour sur la Porsche N.6, alors en tête depuis les premiers mètres, pour prendre les commandes de la course autour de 19h00.

Un seul abandon

La Porsche N°6, pilotée par le Français Kevin Estre, lors des 24 Heures du Mans au Mans le 14 juin 2025 AFP

L'équipe italienne s'avance en favorite logique après avoir remporté les deux dernières éditions sur le Circuit des 24 Heures et les trois premières courses du championnat du monde d'endurance (WEC) cette saison.

Partie en pole position, la Cadillac N.12 n'aura pas résisté longtemps aux assauts de la concurrence. Après quatre heures de course, le prototype de la firme américaine était 10e.

Preuve que cette 93e édition s'annonce serrée, la moitié des 21 voitures engagées dans la catégorie reine des Hypercars se tenaient en moins d'une minute après quatre heures de course, dont les deux Toyota, qui ont pour elles l'expérience de cinq victoires consécutives entre 2018 et 2022.

A 20h00, une seule voiture avait abandonné, dans la catégorie inférieure LMGT3 (pilotées par des amateurs et des professionnels).

Au total, 62 voitures sont engagées ce week-end: outre les 21 prototypes de la catégorie reine des hypercars, 17 voitures dans la catégorie inférieure LMP2 et 24 en LMGT3 se sont élancées pour une ronde de 24 heures à l'issue de laquelle "l'épreuve choisira son vainqueur".