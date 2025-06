24 Heures du Mans: Ferrari seule au monde en début de nuit

Ferrari, avec trois voitures aux avant-postes, dominait les 24 Heures du Mans en début de nuit samedi, creusant peu à peu l'écart avec Porsche, BMW et Toyota, qui s'accrochent comme elles peuvent.

Après le départ donné à 16h00 (14h00 GMT) par la légende du tennis Roger Federer, une dizaine de voitures se sont tenues en moins d'une minute pendant quasiment quatre heures, offrant au public la bagarre annoncée.

Puis Ferrari, qui reste sur deux victoires consécutives au Mans, a pris le pouvoir.

La Ferrari N°50, pilotée par l'Italien Antonio Fuocco, lors des 24 Heures du Mans au Mans le 14 juin 2025 AFP

Peu après 20h00, les trois "Hypercars" italiennes se sont placées aux trois premières places. Avant de grignoter seconde après seconde, pour creuser doucement les écarts.

Tour à tour, les deux Ferrari d'usine, la N.51 (vainqueure en 2023) et la N.50 (vainqueure en 2024) ont partagé la première place avec celle du team privé AF Corse, la N.83 reconnaissable à sa couleur jaune.

Peu avant les ravitaillements de 23h00, elles roulaient quasiment roues dans roues. Apparemment intouchables.

La plus accrocheuse de leurs concurrentes est la Porsche N.6, dont le pilote français Kevin Estre a réussi l'exploit du début de course, en remontant sa voiture de la 21e place sur la grille à la 4e en seulement 1h15.

"J'ai pu me faufiler dans le premier tour, on avait le rythme, j'ai pu prendre l'aspi (aspiration, NDLR), doubler", a expliqué le Français. "On avait pas mal d'objectifs au départ et on les a amplement remplis, je suis content de ce qu'on a fait", a-t-il encore dit.

La Porsche pointait à une quarantaine de secondes des belles italiennes en début de nuit.

Le jeu caché de Ferrari ?

Après les qualifications, pendant lesquelles les Ferrari n'avaient guère brillé, le pilote manceau de Cadillac Sébastien Bourdais avait accusé les Italiens d'avoir volontairement caché leur jeu.

Après sept heures de course, la "Scuderia" était en position de réaliser un "double triplé": trois voitures sur le podium, et trois victoires consécutives.

La Porsche N°6, pilotée par le Français Kevin Estre, lors des 24 Heures du Mans au Mans le 14 juin 2025 AFP

Toyota, qui espère dimanche à 16h00 renouer avec la victoire après ses cinq succès consécutifs entre 2018 et 2022, naviguait à une cinquantaine de secondes de la tête de la course.

En revanche, Cadillac, BMW et Alpine, que l'on attendait davantage dans le coup, étaient reléguées à plus d'une minute.

Mais le Mans est une course de 24 heures, où toutes les surprises sont possibles. Quatorze Hypercars étaient toujours dans le tour des vainqueurs à 23h00 et, en cas de sortie de la voiture de sécurité, tout ce peloton se retrouverait groupé d'un seul coup, annulant les écarts déjà creusés.

Avant le départ, Ferrari s'avançait en favorite logique, après ses succès en 2023 et 2024, et ses victoires dans les trois premières courses du championnat du monde d'endurance (WEC) cette saison.

Au total, 62 voitures sont engagées ce week-end: outre les 21 prototypes de la catégorie reine des hypercars, 17 voitures dans la catégorie inférieure LMP2 et 24 en LMGT3 - qui regroupe pilotes professionnels et amateurs - se disputent les différents classements par catégorie.