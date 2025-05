500 miles d'Indianapolis: premier succès pour l'Espagnol Alex Palou

Le pilote espagnol Alex Palou (Chip Ganassi) a décroché sa première victoire sur la légendaire course automobile des 500 miles d'Indianapolis lors de la 109e édition dimanche.

Palou, âgé de 28 ans, est triple champion Indycar (2021, 2023 et 2024) mais n'avait encore jamais remporté les 500 miles, après avoir terminé 2e en 2021, 9e en 2022, 4e en 2023 et 5e en 2024.

Il est le premier pilote espagnol à triompher à l'issue des 200 tours de cet ovale de 2,5 miles (4 km), devant le Suédois Marcus Ericsson (Andretti), vainqueur en 2022.

Avant Indianapolis, Palou avait remporté quatre des cinq premières courses du championnat cette année.

"Quelle course incroyable. Je n'y crois pas, c'est incroyable d'être ici et de gagner. A certains moments je me sentais très bien dans la course, mais je n'étais pas sûr que je pourrais passer Marcus Ericsson", a déclaré le vainqueur au micro du diffuseur FOX Sports.

Palou a réussi le mouvement décisif en doublant Ericsson à 14 tours de l'arrivée (sur 200).

"C'est rageant d'être une nouvelle fois si proche", a déploré Ericsson, déjà deuxième en 2023. "J'avais la course en main."

Le double tenant du titre américain Josef Newgarden a vu ses rêves de triplé s'envoler lors du 135e tour, en raison d'un problème mécanique.

Le départ de la course avait été repoussé de 45 minutes à cause de la pluie.

Marco Andretti, petit-fils de la légende Mario Andretti, s'est crashé dès le premier virage, pour la première intervention de la voiture de sécurité.

Le double vainqueur japonais Takuma Sato était en tête à mi-course mais a été pénalisé par un arrêt au stand raté, qui l'a vu stopper son bolide un peu trop loin avant de devoir être repoussé en arrière pour faire le plein.

L'Israélien Robert Shwartzman, auteur de la pole position, a lui perdu le contrôle de son véhicule en voulant s'arrêter aux stands, percutant sans gravité quatre membres de son équipe.

"C'était très bizarre, avec mes freins. J'ai bloqué mes deux roues avant. Heureusement personne n'est trop durement touché, mais c'était effrayant. Quand j'ai freiné je n'étais plus qu'un simple passager", at-il déclaré.