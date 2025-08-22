AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

L'AfroBasket 2025 en Angola touche à sa fin ce weekend du 23-24 août, avec deux demi-finales alléchantes entre le Mali et le Sénégal d'un côté, et entre l'Angola et le Cameroun de l'autre. Entre révélations et stars bien établies, qui sont les joueurs qui ont porté ces nations dans le dernier carré de la compétition? Voici le top 8 de TV5MONDE.

Le Mali et l'équipe surprise de cet AfroBasket 2025, porté notamment par un étincelant Aliou Diarra.

Angola, Sénégal, Mali, Cameroun... Un de ces quatre pays sera sacré champion d'Afrique ce dimanche 24 août dans la soirée. Au sein de ces effectifs, certains joueurs peuvent prétendre au titre de meilleur joueur du tournoi. Si d'autres champions ont marqué ces neuf premiers jours de compétition, comme l'ailier de l'AS Monaco Alpha Diallo pour la Guinée, Josh Okogie pour le Nigeria ou encore Amir el Gendy pour l'Égypte, TV5MONDE a retenu huit individualités qualifiées pour les demi-finales.

🟢 Sénégal

🏀 Brancou Badio, le maître à jouer

31 points en barrages contre le Soudan sud Sud, 32 contre le Nigeria en quarts de finales... Brancou Badio monte en puissance dans cet AfroBasket 2025 et a déjà été désigné deux fois homme du match. Le meneur et arrière du Valence BC a explosé en Liga Endesa cette saison et confirme sa forme lors de cette compétition. Du haut de son 1m91, il a aligné deux performances XXL pour hisser les Lions de la Téranga en demi-finales.

Le joueur de 26 ans, originaire de Rufisque à l'est de Dakar, a rejoint à 15 ans les Canaries et l'Espagne avant de signer son premier contrat pro avec le prestigieux FC Barcelone. Il avait déjà brillé lors de l'AfroBasket 2021 au Rwanda, où le Sénégal avait décroché la médaille de bronze.

🏀 Jean-Jacques Boissy, un pur produit de la NBA Academy Africa

21 points contre le Sénégal, 17 points contre le Mali lors du match de poules... Jean-Jacques Boissy marque la compétition par ses percutions et sa réussite à trois points. Fils d'un ancien international Elysée Boissy, il a opté pour le basket à 15 ans. Il avait alors intégré la célèbre NBA Academy Africa à Saly au Sénégal, où il a fait toutes ses classes. Il a ensuite rejoint le Rwanda, avant d'exploser avec le club de l'AS Douanes au Sénégal. Cette année, il a été un grand artisan de la victoire de son club libyen d'Al Ahli Tripoli en Ligue africaine de basket-ball.

Du côté du Sénégal, Ibrahima Faye et Moustapha Diop ont également été en vue, accumulant les points et de précieux rebonds.

🔴 Cameroun

🏀 Jeremiah Hill, l'homme fort de Chalon, leader du Cameroun

Le meneur de Chalon-sur-Saône marque cet AfroBasket 2025 de sa patte, malgré une blessure contre le Nigeria qui l'a privé du match de barrages et laissé craindre le pire pour la suite de la compétition. Après ses 21 points contre Madagascar en poules, le Camerounais a été élu une deuxième fois homme du match contre l'Égypte en inscrivant 20 points.

Né à Richmond Hill aux États-Unis, Jeremiah Hill a débuté sa carrière de basketteur dans le championnat universitaire américain. Il a rejoint ensuite la VTB League du Kazakhstan, où il a été élu meilleur joueur du championnat en 2020-2021. Il signe quelques années plus tard en France à Gravelines Dunkerque, avant de filer en Espagne puis en Russie, pour finalement revenir en Betclic Élite avec Chalon-sur-Saône en 2024.

"Être si proche d'avoir l'opportunité de jouer pour un podium, cela signifie tellement. Le nom qui est inscrit à l'avant du maillot est plus important que le nom qui est écrit derrière", a-t-il lancé en conférence de presse, après la victoire des Lions indomptables en quarts.

🏀 Yves Missi, l'étoile montant de la NBA

Le pivot de La Nouvelle-Orléans, Yves Missi, entre le Français de Philadelphie Guerschon Yabusele et l'Américain Jared Bulter, le 24 mars 2025 en NBA. Associated Press / Matthew Hinton

À 21 ans, il est le futur du Cameroun et un bel espoir de la NBA. Dix-huit points contre le Nigeria, un double-double 20 points/12 rebonds contre la RD Congo, 10 points/7 rebonds contre l'Égypte en quarts de finale... Le pivot de La Nouvelle-Orléans, Yves Missi, réussit ses premières avec le Cameroun, sélection qu'il a choisi en juillet dernier au détriment de la Belgique où il est né.

Formé aux États-Unis dès 2021, le natif de Bruxelles a été drafté l'année dernière chez les Pelicans. Il suit les traces de son grand frère, Steve, également international camerounais.

Fabien Ateba, Williams Narace et Samir Gbetkom sont les autres hommes fort du Cameroun dans cette compétition.

🟢 Mali

🏀 Aliou Diarra, la révélation de la compétition

Il est l'homme derrière la qualification historique du Mali pour les demi-finales. Aliou Fadiala Diarra, 24 ans, enchaîne les performances lors de cette compétition et a anéanti les espoirs de la Côte d'Ivoire, lors des quarts de finale, en alignant 35 points, 16 rebonds, 3 passes décisives en 36 minutes de jeu. Une ligne de statistiques phénoménale, bien que réalisée après prolongations. Il avait déjà terminé meilleur marqueur de son équipe lors du barrage face à la Guinée, inscrivant 15 points et prenant 12 rebonds.

Après une courte période aux États-Unis et au Maroc, le joueur de 24 ans évolue désormais l'APR-BBC au Rwanda, avec lequel il a remporté le championnat national en 2024 et décroché une médaille de bronze lors de la Basketball Africa League.

🏀 Mahamane Coulibaly, l'homme à surveiller

Dunker, shooter, scoreur... L'ailier, originaire de la région de Tombouctou, est l'autre révélation de cette compétition pour les Aigles du Mali. Alors qu'il vient tout juste de rejoindre la sélection, le joueur du Stade malien a réalisé deux performances majeures dans cette compétition, en étant élu meilleur joueur du match contre l'Ouganda en phase de poules (25 points), puis en marquant 24 points contre la Côte d'Ivoire en quarts de finale.

Pour le Mali, les performances de Mamoudou Diarre et Siriman Kanoute sont également à saluer lors de leur cinq premiers matchs.

🔴 Angola

🏀 Childe Dundao, la taille ne fait pas le talent

Du haut de ses 1,67 m, Childe Dundao est le plus petit joueur de la compétition. Mais il est, pour l'instant, l'un des grands favoris au titre de meilleur joueur du tournoi. Le meneur du Petro de Luanda, joue ses matchs à domicile, et ne cesse d'épater. Il a déjà été élu homme du match à trois reprises: contre le Cap-Vert en quarts de finales (30 points) contre le Soudan du sud (12 points, 8 passes décisives) et contre la Libye (12 points, 6 passes décisives).

Bien connu sur la scène nationale (MVP 2024 de la ligue angolaise) et continentale (finaliste de la BAL 2022 et 2025), Childe Dundao pourrait acquérir une nouvelle stature si il amène l'Angola vers un nouveau sacre à domicile.

🏀 Aboubakar Gakou, socle de l'équipe

Du haut de son 2,01 m, l'ailier fort est l'autre homme fort de la très complète équipe angolaise. Avec 14 points, il a largement participé la qualification en demi-finales face au Cap-Vert. Le joueur de Petro de Luanda, star de son championnat, avait également fini meilleur marqueur de son équipe face au Soudan du sud (13 points, 4 rebonds).

Côté Angolais, Bruno Fernando et Kevin Kokila ont également marqué les esprits lors des quatre premiers matchs de la compétition.