Afrobasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

La 31ème édition du championnat d'Afrique des nations de Basketball se déroulera du 12 au 24 août en Angola. Lors des trois derniers éditions dans le pays les Angolais l'avaient emporté.

L'ailier de l'AS Monaco Alpha Diallo est un des joueurs à suivre pendant la compétition

Après le tournoi féminin en Côte d'Ivoire, l'AfroBasket masculin a débuté ce mardi 12 août en Angola. Les 16 meilleures équipes du continent se retrouvent dans les deux villes principales du pays, Luanda, la capitale angolaise, et Namibe. Les matchs à Luanda se déroulent dans l'emblématique Kilamba Arena, l'une des plus belles enceintes du continent.

Les résultats et le programme des matchs

Mardi 12 août >

Sénégal 88 - 53 Ouganda

Le meneur sénégalais Jean-Jacques Boissy et le pivot Makhtar Gueye ont fini meilleurs marqueurs de leurs équipes avec 16 points chacun, en 22 minutes et 18 minutes jouées.

Soudan du Sud 80 - 88 Guinée

L'ailier de l'AS Monaco Alpha Diallo a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points en 38 minutes de jeu.

Mali 58 - Egypte 74

Le meneur égyptien Ehab Amin a fini meilleur marque de la rencontre avec 21 points inscrits en 30 minutes de jeu.

Angola 85 - Libye 53

C'est le meneur libyen, Naseim Ismail Salem Badrush qui a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points. La table de marque de l'Angola est plus partagée avec Childe Dundao et Kevin Kokila à 12 points.

Mercredi 13 août

17h30 UTC (15h30 heure de Paris) Madagascar - Nigeria

19h UTC (17h heure de Paris) Côte d'Ivoire - Rwanda

20h30 UTC (18h30 heure de Paris) Tunisie - Cameroun

22h UTC (20h heure de Paris) RD Congo - Cap Vert

Jeudi 14 août

17h30 UTC (15h30 heure de Paris) Ouganda - Mali

19h UTC (17h heure de Paris) Libye - Soudan du Sud

20h30 UTC (18h30 heure de Paris) Egypte - Sénégal

22h UTC (20h heure de Paris) Guinée - Angola

Samedi 16 août

Heure à définir Sénégal - Mali

19h UTC (17h heure de Paris) Guinée - Libye

Heure à définir Egypte - Ouganda

22h UTC (20h heure de Paris) Angola - Soudan du Sud

Dimanche 17 août

17h30 UTC (15h30 heure de Paris) Tunise - Madagascar

19h UTC (17h heure de Paris) Cap Vert - Rwanda

20h30 UTC (18h30 heure de Paris) Nigeria - Cameroun

22h UTC (20h heure de Paris) Côte d'Ivoire - RD Congo

Qui sont les favoris ?

Rarement, l'Afrobasket n'a été aussi ouvert. L'Angola dans le groupe C avec le Soudan du Sud, la Guinée et la Libye espère remporter un quatrième titre. Yanick Moreira, le pivot de 2 mètres 15, qui évolue au Virtus Bologne, une des meilleures équipes italiennes, est l'atout numéro un de la sélection.

La Tunisie dans le groupe B avec le Nigeria, le Cameroun et Madagascar est double championne du titre. Elle a remporté les éditions 2017 et 2021. Les Aigles de Carthage tenteront de réaliser un triplé inédit dans cette compétition. La majorité des joueurs jouent dans le championnat national. Le joueur le plus capé est Makrem Ben Romdhane, 36 ans, ailier fort du Benfica Lisbonne. Il est surnommé "le gladiateur".

Autre équipe favorite, la Côte d'Ivoire dans le groupe A avec le Cap-Vert, la RD Congo et le Rwanda. Les Éléphants ont été finalistes en 2021. La sélection ivoirienne peut compter sur Matt Costello, joueur américain naturalisé et révélation du dernier championnat en 2021.

Autre pays francophone et valeur sûre du basketball africain, le Sénégal dans le groupe D avec l'Egypte, du Mali et de l'Ouganda espère aller loin dans cette compétition. Les Lions de la Téranga tout comme les Ivoiriens ont fini invaincus lors des qualifications.