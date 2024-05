Al-Ahly sur le toit de l'Afrique, les chiffres du triomphe

Un but, un seul but marqué contre son camp par le Togolais Roger Aholou, a suffi à Al-Ahly pour battre l'Espérance de Tunis (1-0), samedi en finale retour de la Ligue des Champions africaine (aller : 0-0) et ainsi conserver son trophée. Devant son bouillant public, le club du Caire a plus que jamais conforté sa domination continentale. Les chiffres de ce cru 2024 en disent long sur celle-ci.

Par TV5MONDE

Image BackpagePix / Icon Sport

