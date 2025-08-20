Algérie : la championne de boxe Imane Khelif dément avoir raccroché les gants

La boxeuse algérienne et championne olympique Imane Khelif a démenti ce mercredi 20 août les déclarations de son ancien manager. Il a affirmé à Nice Matin qu'elle mettait sa carrière entre parenthèses.

Le
20 Aoû. 2025 à 20h19 (TU)
AFP
Imane Khelif

La boxeuse algérienne Imane Khelif, médaillée d'or olympique dans la catégorie des 66 kg, sourit à son arrivée chez elle après son retour des Jeux olympiques de Paris 2024 à Tiaret, en Algérie, le vendredi 16 août 2024.

© Anis Belghoul/ AP
Partager 1 minute de lecture

"Je tiens à préciser à l'opinion publique que les informations faisant état de ma retraite de la boxe sont fausses." C'est sur compte Facebook que la boxeuse Imane Khelif a choisi de s'exprimer ce mercredi 20 août pour répondre à la polémique autour des dernières déclarations de son ancien manager.

"Je n'ai jamais annoncé ma retraite de la boxe"

Dans une interview accordée au journal français Nice Matin, l'ancien manager d'Imane Khelif, Nasser Yefsah, a affirmé qu'elle avait raccroché les gants sans préciser si c'était de manière définitive.

L'athlète a aussitôt fustigé son manager, l'accusant d'avoir "trahi (sa) confiance et (son) pays par ses déclarations mensongères et malveillantes".

"Cette personne ne me représente plus en aucune façon", a-t-elle souligné. 

"Je n'ai jamais annoncé ma retraite de la boxe, je reste engagée dans ma carrière sportive, je m'entraîne régulièrement et je maintiens ma condition physique entre l'Algérie et le Qatar en vue des prochains rendez-vous", précise Imane Khelif. 

A (re)voir : Algérie : l'engouement de la boxe grâce à Imane Khelif

Chargement du lecteur...

La boxeuse estime que "la diffusion de telles rumeurs vise uniquement à perturber et à nuire à (sa) carrière sportive et professionnelle".

Championne olympique de boxe au cœur d'une autre polémique

La boxeuse algérienne de 25 ans était devenue championne olympique de boxe dans la catégorie des -66kg, en août 2024. Un titre arraché au terme d’une compétition entachée par une polémique sur son genre et sa légitimité à participer aux Jeux en tant que femme, accompagnée d’une vague de harcèlement en ligne. 

A (re)lire : Affaire Imane Khelif : histoire d'une polémique qui dépasse largement le monde du sport

Accusée d’être une personne transgenre qui concourait sous une fausse identité féminine, Imane Khelif avait été la victime d’un phénomène récurrent qui touche certaines sportives de haut-niveau ne correspondant pas aux critères de féminités occidentaux.

Sport
ALGÉRIE
Le sport en Afrique
Le sport sur TV5MONDE

Dans le même thème - Sport

Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts par l'Olympique de Marseille après une bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe, le 18 septembre 2024 à Marseille
Sport

L1: Quel avenir pour Adrien Rabiot, poussé dehors par l'OM ?

Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria lors d'une interview à l'AFP, à Marseille, le 20 août 2025
Sport

L1: Longoria justifie la mise à l'écart de Rabiot par "un événement d'une violence extrême"

Nigeria équipes
Afrique

"Nous n'avons rien reçu": les footballeuses du Nigeria attendent toujours l'argent promis après leur victoire à la CAN

Le sport en Afrique

Afrique

"Nous n'avons rien reçu": les footballeuses du Nigeria attendent toujours l'argent promis après leur victoire à la CAN

Sport

Vers un match Angola-Argentine? Des ONG exhortent Lionel Messi et ses coéquipiers d'y renoncer

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

Sport

Sports: Djihène Abdellilah, combattante et engagée

À la une

Afrique

Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat

International

Guerre à Gaza: Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour détruire les derniers bastions du Hamas

Sport

Algérie : la championne de boxe Imane Khelif dément avoir raccroché les gants

International

Crise Netanyahu-Macron: le Crif dénonce de "vaines polémiques", la gauche une "instrumentalisation" de l'antisémitisme

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

La mousson fait encore 20 morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?