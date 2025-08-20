Algérie : la championne de boxe Imane Khelif dément avoir raccroché les gants

La boxeuse algérienne et championne olympique Imane Khelif a démenti ce mercredi 20 août les déclarations de son ancien manager. Il a affirmé à Nice Matin qu'elle mettait sa carrière entre parenthèses.

La boxeuse algérienne Imane Khelif, médaillée d'or olympique dans la catégorie des 66 kg, sourit à son arrivée chez elle après son retour des Jeux olympiques de Paris 2024 à Tiaret, en Algérie, le vendredi 16 août 2024.

"Je tiens à préciser à l'opinion publique que les informations faisant état de ma retraite de la boxe sont fausses." C'est sur compte Facebook que la boxeuse Imane Khelif a choisi de s'exprimer ce mercredi 20 août pour répondre à la polémique autour des dernières déclarations de son ancien manager.

"Je n'ai jamais annoncé ma retraite de la boxe"

Dans une interview accordée au journal français Nice Matin, l'ancien manager d'Imane Khelif, Nasser Yefsah, a affirmé qu'elle avait raccroché les gants sans préciser si c'était de manière définitive.

L'athlète a aussitôt fustigé son manager, l'accusant d'avoir "trahi (sa) confiance et (son) pays par ses déclarations mensongères et malveillantes".

"Cette personne ne me représente plus en aucune façon", a-t-elle souligné.

"Je n'ai jamais annoncé ma retraite de la boxe, je reste engagée dans ma carrière sportive, je m'entraîne régulièrement et je maintiens ma condition physique entre l'Algérie et le Qatar en vue des prochains rendez-vous", précise Imane Khelif.

A (re)voir : Algérie : l'engouement de la boxe grâce à Imane Khelif

Chargement du lecteur...

La boxeuse estime que "la diffusion de telles rumeurs vise uniquement à perturber et à nuire à (sa) carrière sportive et professionnelle".

Championne olympique de boxe au cœur d'une autre polémique

La boxeuse algérienne de 25 ans était devenue championne olympique de boxe dans la catégorie des -66kg, en août 2024. Un titre arraché au terme d’une compétition entachée par une polémique sur son genre et sa légitimité à participer aux Jeux en tant que femme, accompagnée d’une vague de harcèlement en ligne.