Algérie : Les chantiers de Vladimir Petkovic

Les choses sérieuses commencent ce mois-ci pour le nouveau sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, avec la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Nommé en mars dernier, le technicien bosno-suisse a du pain sur la planche pour redresser une équipe qui reste sur deux Coupes d'Afrique complètement ratées.

Par TV5MONDE

Image FAF

5 minutes de lecture