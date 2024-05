Allemagne: accueil triomphal pour les joueurs de Leverkusen, après le doublé Coupe/Championnat

Les joueurs du Bayer Leverkusen, auteurs samedi soir à Berlin du premier doublé Coupe/Championnat de l'histoire du club, ont reçu un accueil triomphal dimanche en milieu d'après-midi à la BayArena, après un défilé d'une grosse heure dans les rues de la ville.

Aux alentours de 14h00, le gardien de but et capitaine Lukas Hradecky et le défenseur central et vice-capitaine Jonathan Tah sont sortis les premiers de l'avion assurant la liaison entre Berlin et Cologne/Bonn.

L'entraîneur de Leverkusen Xabi Alonso avec le trophée de la Coupe d'Allemagne, le 26 mai 2024 AFP

Hradecky a brandi à bout de bras l'imposant trophée remis au vainqueur de la Coupe d'Allemagne, remportée samedi aux dépens de Kaiserslautern (1-0), pensionnaire de 2e division. De son côté, Tah portait le Schale, récompense d'une saison quasiment parfaite de Bundesliga avec 28 victoires et 6 matches nuls, pour finir avec 17 points d'avance sur Stuttgart.

Après un passage par le Château Morsbroich pour signer le livre d'or de la ville, les joueurs sont montés à bord d'un bus à impériale. Ils ont mis une bonne heure pour parcourir les 4 à 5 kilomètres vers leur BayArena, ouverte quelques heures plus tôt.

Escortés par quelques milliers de supporters, sous un soleil à peine voilé et à quelques pas du Rhin, ils ont signé des autographes et pris des selfies sur le chemin, avant d'entrer sur la pelouse de la BayArena vers 17h00.

Sous une averse, les joueurs du Bayer brandissent leur trophée de champions d'Allemagne, lors des festivités, le 26 mai 2024 à Leverkusen AFP

Xabi Alonso et ses joueurs ont profité du moment, eux qui n'avaient jusque-là quasiment pas eu l'occasion de célébrer le premier titre de champion d'Allemagne de l'histoire du club en 120 ans d'histoire, assuré à la mi-avril.

Depuis six semaines, ils ont tenté de finir une saison parfaite sans défaite. Ils y sont presque parvenus devenant le premier club allemand à finir une saison de Bundesliga invaincu, et soulevant samedi la Coupe.

Les coéquipiers de Hradecky ne se sont inclinés qu'une seule fois en 53 matches cette saison, en finale de la Ligue Europa mercredi soir à Dublin contre l'Atalanta Bergame (3-0).