Allemagne: doublé d'Olise et triplé de Kane pour lancer la saison du Bayern

Le
22 Aoû. 2025 à 20h52 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Harry Kane avant d'inscrire l'un de ses trois buts pour le Bayern face à Leipzig, le 22 août 2025 à Munich

AFP
Karl-Josef Hildenbrand
Avec un doublé de Michael Olise et un triplé de Harry Kane, le Bayern a corrigé le RB Leipzig 6 à 0 vendredi soir en ouverture du Championnat d'Allemagne, plaçant sur d'excellents rails sa nouvelle saison de Bundesliga.

Les Munichois prennent anecdotiquement la tête au classement en attendant les autres rencontres de la première journée samedi et dimanche, notamment le Bayer Leverkusen, vice-champion 2025 et champion 2024, qui accueille Hoffenheim samedi (15h30), alors que Dortmund se déplace le même jour à St. Pauli (18h30).

Tenant du titre, le Bayern a eu les honneurs du match d'ouverture pour la 17e fois depuis sa création en 2002. Et les hommes de Vincent Kompany ont conservé les bonnes habitudes du passé, signant une 14e victoire munichoise - pour seulement trois matches nuls concédés.

Dans une Allianz Arena comme toujours à guichets fermés (75.000 spectateurs), les coéquipiers de Manuel Neuer ont pu compter sur leur attaquant Michael Olise, resté sur la dynamique de sa fin de saison et de loin le meilleur Munichois vendredi en première période.

Le Français de 23 ans a ébloui de toute sa classe les 45 premières minutes, inscrivant un doublé en l'espace d'un quart d'heure.

A la 27e minute, il a trouvé les filets adverses sur une frappe du droit, son mauvais pied. Et juste avant la pause (42e), cette fois-ci sur son pied gauche, il n'a laissé aucune chance au gardien de Leipzig, pour marquer le troisième but munichois de la saison.

Triplé en 14 minutes pour Kane

Les joueurs du Bayern se congratulent après un but de Michael Olise (3e D), face à Leipzig, le 22 août 2025 à Munich

AFP
Karl-Josef Hildenbrand

Entre-temps, la principale recrue estivale du Bayern Luis Diaz a inscrit son premier but en championnat d'une superbe frappe du droit avec l'aide de la barre transversale, à la conclusion d'un très beau mouvement munichois débuté plus d'une minute et demie plus tôt.

Après la pause, c'est Harry Kane qui a pris le relais de Michael Olise. En 14 minutes, le meilleur buteur des deux dernières saisons de Bundesliga a frappé à trois reprises (64e, 74e, 78e), pour un nouveau coup du chapeau.

Pour son neuvième match avec le Bayern avec trois buts ou plus (huit triplés et un quadruplé), l'international anglais est sorti à cinq minutes de la fin de la rencontre sous les ovations du public.

En amont de la rencontre, le président du Bayern Herbert Hainer a confirmé que le club ne cherchera lors des derniers jours du mercato estival, que des joueurs en prêt et non en transfert.

Dans l'animation offensive, le Bayern n'a recruté que Luis Diaz, et a vu partir Thomas Müller (Vancouver), Leroy Sané (Galatasaray), Mathis Tel (Tottenham) et dernièrement Kingsley Coman (Al-Nassr). Une perte en quantité qui ne s'est pas remarqué en qualité vendredi soir.

