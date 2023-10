Allemagne: Guirassy affole les compteurs et propulse Stuttgart en tête

L'attaquant de Stuttgart Serhou Guirassy (c), auteur d'un triplé contre Wolfsburg, le 7 octobre 2023 à Stuttgart

Un coup du chapeau, un record et la tête de la Bundesliga: l'avant-centre Serhou Guirassy a une nouvelle fois brillé samedi après-midi, offrant la victoire à Stuttgart face à Wolsfburg (3-1) et la première place du championnat à son équipe.

Grâce à ce sixième succès en sept rencontres de Bundesliga, Stuttgart réalise le meilleur début de saison de son histoire avec 18 points au compteur, et met la pression sur le Bayer Leverkusen (16 pts) et le Bayern Munich (14 pts), qui jouent dimanche après-midi à domicile, respectivement contre Cologne (15h30) et Fribourg (17h30).

"C'est incroyable. Je prends beaucoup de plaisir à jouer ici, avec ces supporters. J'aime Stuttgart. On doit rester humbles tel qu'on l'est en ce moment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai adoré la seconde période", a commenté le buteur au micro du diffuseur Sky, après la rencontre.

Véritable machine à buts depuis le début de la saison, l'international guinéen Serhou Guirassy a inscrit en l'espace d'un quart d'heure ses 11e, 12e et 13e buts en Bundesliga, alors que son équipe a été menée 1 à 0 par Wolfsburg pendant une grosse demi-heure de jeu (entre la 34e et la 67e minute).

Il s'agit là de son deuxième triplé après sa démonstration contre Mayence, mais son premier coup du chapeau.

Il est ainsi le premier joueur du Championnat d'Allemagne avec 13 buts au compteur après sept journées. Mieux que Robert Lewandowski, qui avait marqué 11 buts à ce stade de la saison en 2019/20. Lors de sa saison record (41 buts) en 2020/21, le Polonais avait inscrit 11 buts en six matches avant d'être muet la septième journée.

"Il est toujours possible de s'améliorer, mais je me sens bien. Pas à 100%, mais c'est difficile d'être à 100% quand on est joueur", a-t-il ajouté, avec le sourire.

Dortmund renverse l'Union Berlin

Julian Ryerson (d) félicité par ses coéquipiers de Dortmund après avoir inscrit le 4e but contre l'Union Berlin, le 7 octobre 2023 à Dortmund AFP

A titre de comparaison avec la saison passée, les deux meilleurs buteurs de Bundesliga, l'Allemand Niclas Füllkrug (Werder Brême) et le Français Christopher Nkunku (RB Leipzig) s'étaient arrêtés à 16 buts sur l'ensemble de la saison.

Prêté par Rennes lors de la saison 2022/23, Stuttgart avait acheté Guirassy fin mai 2023 jusqu'à l'été 2026, avant même les matches de barrage contre Hambourg, qui avaient permis au club souabe de se maintenir.

Derrière Stuttgart, Dortmund a pris la deuxième place à un point (17 contre 18) du VfB grâce à sa victoire contre l'Union Berlin, conquise au forceps 4 à 2 dans son Westfalenstadion, après avoir été mené 1 à 0.

A domicile, le BVB a ouvert le score par son avant-centre allemand Niclas Füllkrug dès la 7e minute, mais l'Union a immédiatement recollé au score par Robin Gosens deux minutes plus tard, sur une tête contrée par Füllkrug.

Puis la VAR est entrée en jeu. D'abord pour refuser un but à Alex Kral et à Füllkrug, tout deux très légèrement en position de hors-jeu, puis pour accorder un penalty aux Berlinois sur une faute de Mats Hummels et transformé par Leonardo Bonucci (31e).

Au retour des vestiaires, les Jaunes et Noirs ont fait basculé la rencontre en une douzaine de minutes.

Dortmund a égalisé d'une superbe frappe de Nico Schlotterbeck en pleine lucarne à la 49e minute, avant que la défense de l'Union ne prenne l'eau sur un contre initié par Julian Brandt, mené par Marco Reus et conclu par Brandt. La fin de rencontre a été plus sereine pour Dortmund après le but de Julian Ryerson (71e).