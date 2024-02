Allemagne: Kane soigne un Bayern convalescent avec un doublé contre Leipzig (2-1)

Convalescent après trois revers consécutifs, le Bayern Munich s'en est remis à son buteur anglais Harry Kane pour venir très difficilement à bout du RB Leipzig (2-1) samedi soir, et entretenir un peu de suspense dans la course au titre avec Leverkusen.

A onze journées de la fin de la Bundesliga, le Bayern compte huit points de retard sur le Bayer Leverkusen (53 contre 61), vainqueur vendredi soir de Mayence (2-1) et toujours invaincu cette saison (33 matches, série record pour un club allemand, avec 29 victoires et quatre matches nuls).

"C'est une victoire vraiment importante, ça a été une semaine difficile, compliquée. Mais on doit montrer du caractère et de la détermination, ce qu'on a fait aujourd'hui je pense. On doit inverser la dynamique et le match d'aujourd'hui peut aider", a reconnu Harry Kane après la rencontre en zone mixte.

"On n'abandonnera jamais. On doit mettre la pression sur Leverkusen, qui fait une saison incroyable. Mais il y a encore beaucoup de matches à jouer", a ajouté Kane.

Les trois revers en l'espace de huit jours, à Leverkusen (3-0) pour le sommet du championnat, puis à Rome contre la Lazio (1-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions et à Bochum (3-2), ont fait tanguer la maison bavaroise, qui a remporté les onze derniers titres de champion d'Allemagne, comme rarement ces dernières années.

Tuchel sur une valise

L'entraîneur du Bayern Thomas Tuchel a vu cette semaine son contrat initial jusqu'au 30 juin 2025 réduit d'une année au 30 juin 2024.Tuchel a d'ailleurs passé une partie de la rencontre sur une valise métallique posée au centre de sa zone d'entraîneur, parfois assis dessus, parfois debout.

"Je l'ai apportée spécialement de la maison, c'est une valise en aluminium, toutes mes affaires sont déjà emballées", a commenté Tuchel en conférence de presse.

L'entraîneur du Bayern Thomas Tuchel lors de la rencontre entre son équipe et Leipzig, le 24 février 2024 à Munich. AFP

Le technicien bavarois avait demandé à ses joueurs de se libérer avec sa situation personnelle clarifiée, et cette libération est venue comme souvent cette saison de Harry Kane, sous les yeux du sélectionneur anglais Gareth Southgate.

Alors que Leipzig commençait à prendre le contrôle de la rencontre en début de seconde période, l'Anglais de 30 ans a été parfaitement servi par Jamal Musiala pour tromper le gardien de Leipzig Janis Blaswich d'une puissante frappe du pied gauche dans un angle fermé.

Mais le Bayern est retombé dans ses travers, moins d'un quart d'heure plus tard. Sur une action menée au petit trot par Leipzig, le Slovène Benjamin Sesko s'est retrouvé seul dans la surface, et sa frappe contrée par Leon Goretzka n'a laissé aucune chance à Manuel Neuer.

Kane peut viser le record

Le capitaine du Bayern avait déjà sauvé son équipe en remportant quelques minutes plus tôt un duel face à Sesko.

Kane a eu la balle de la victoire à dix minutes de la fin de la rencontre, sur un centre de Joshua Kimmich astucieusement dévié par Goretzka, mais le capitaine de la sélection anglaise n'est pas parvenu à cadrer sa tentative de la tête.

Le milieu de terrain de Leipzig Xavi Simons à côté de l'attaquant du Bayern Leroy Sane samedi en championnat AFP

Et alors que la rencontre se dirigeait vers un match nul loin de sortir le Bayern de la crise, Kane a inscrit un nouveau doublé dans la deuxième des quatre minutes du temps additionnel pour délivrer les 75.000 spectateurs de l'Allianz Arena.

Après 23 journées, Kane compte 27 buts et peut encore espérer améliorer la saison record du Polonais Robert Lewandowski, qui avait inscrit 41 buts lors de la saison 2020/21.

Mais le Bayern est loin d'être guéri. Symbole d'une équipe en plein doute, Leroy Sané a manqué presque tout ce qu'il a entrepris en première période sur son aile droite, à l'image d'une action parfaitement amenée par Jamal Musiala qu'il n'a pas su mettre à profit.

Le déplacement la semaine prochaine à Fribourg devra lui permettre d'emmagasiner un peu plus de confiance avant de recevoir la Lazio le 5 mars pour renverser la tendance en C1.