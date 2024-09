Allemagne: le Bayern domine mais concède le nul contre Leverkusen

Le Bayern Munich a concédé samedi un nul 1-1 à domicile contre le champion d'Allemagne en titre Leverkusen, à l'issue d'un match tactique et frustrant au cours duquel les Bavarois ont perdu Harry Kane, sorti sur blessure.

Le "Rekordmeister", avec 13 pts, reste seul leader de la Bundesliga, devant le RB Leipzig (11 pts), Leverkusen et Dortmund (10 pts chacun).

Mais les hommes de Vincent Kompany pourront avoir des regrets: avec 70% de possession et 17 tirs au but contre trois, ils avaient les moyens de faire chuter le Bayer, qui n'a toujours perdu qu'un seul match de championnat (à Leipzig le 31 août), depuis le début de la saison 2023-2024.

Les deux équipes se présentaient sur la pelouse de l'Allianz Arena avec des statistiques offensives hors normes sur leurs trois derniers matches: douze buts marqués pour Leverkusen, et... vingt pour le Bayern, dont neuf en Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb!

Le spectacle n'a cependant pas été totalement à la hauteur des attentes, et si intensité il y a eu, ce fut plus dans le combat tactique que dans les flamboyances des attaquants.

Devant son public, le Bayern est le mieux entré dans le match, dominant globalement les débats avec dix tirs au but (dont un seul cadré) contre un à Leverkusen en première période. Mais le Bayer de Xabi Alonso n'aurait pas été champion l'an dernier - sans concéder une seule défaite - s'il ne s'appuyait sur un bloc défensif à toute épreuve.

Et contre le cours du jeu, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score à la 31e minute, par Robert Andrich. Le milieu international allemand a marqué d'un tir superbe de l'extérieur de la surface, à la conclusion d'une combinaison d'école sur corner (1-0).

Coman impuissant

Le "Rekordmeister" n'a pas attendu longtemps pour égaliser. Aleksandar Pavlovic a placé un missile de 25 m face au but, que le gardien Lukas Hradecky n'a pu que toucher du bout des doigts (1-1, 39e).

Après la pause, le Bayern a poussé, mais avec un certain manque de réussite. Ou d'efficacité. Gnabry, sur la même action, a touché le poteau puis la barre, sur sa reprise (49e). Les tireurs bavarois n'ont pas cadré leurs tentatives (Davies 60e, 72e et 75e, Kimmich 68e). Et Hradecky a fait le reste sur quelques actions chaudes dans sa surface.

Malgré le talent de Jamal Musiala, éblouissant par moments, le Bayern n'a finalement jamais réussi à prendre l'avantage. Vincent Kompany a bien tenté d'insuffler du sang neuf en fin de match en faisant entrer Leroy Sané, Kingsley Coman. En vain.

A cinq minutes de la fin, Harry Kane est sorti du terrain en boitant, visiblement touché.

Plus tôt dans l'après-midi, le RB Leipzig a balayé Augsbourg 4-0 samedi, grâce à un doublé de son international slovène Benjamin Sesko, pour prendre la deuxième place.

Sesko, âgé de 21 ans, a marqué les deux premiers buts du RB (11e, 15e), avant d'être passeur décisif sur le quatrième but de Xavi Simons (57e). Au retour des vestiaires, l'international belge Loïs Openda avait tué le match en marquant le troisième but de Leipzig (46e).

Vendredi soir, Dortmund avait renversé une situation mal engagée à domicile contre Bochum. Mené 2-0 après 21 minutes de jeu, le Borussia l'a finalement emporté 4-2.