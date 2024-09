Allemagne: le Bayern enchaîne contre Fribourg avec la participation record de Müller

Le Bayern Munich a battu Fribourg (2-0) dimanche, empochant un deuxième succès en autant de rencontres de championnat d'Allemagne cette saison, à l'issue d'un match où Thomas Müller a dépassé le légendaire Sepp Maier au nombre de matches disputés sous le maillot du club.

Après un but d'Harry Kane sur penalty en fin de première période (38e), le Bayern a fait le break grâce à son vétéran Thomas Müller.

L'attaquant est sorti du banc à l'heure jeu pour son 710e match sous les couleurs bavaroises, devenant ainsi le joueur ayant disputé le plus grand nombre de rencontres sous le maillot bavarois devant le gardien de but Sepp Maier.

A la 78e minute, il a récupéré un centre de Serge Gnabry avant d'éliminer un défenseur et de conclure du pied gauche pour assurer les Bavarois de leur succès.

"Je n'accorde pas plus d'importance que ça aux records, le plus important est qu'aujourd'hui j'ai pu marquer un très beau but, techniquement exceptionnel", a déclaré en souriant l'attaquant de 34 ans.

Avec son penalty, obtenu après intervention de la VAR pour une main du capitaine de Fribourg Christian Günter, Kane a, lui, inscrit son premier but en championnat cette saison. La saison dernière il avait été l'attaquant le plus prolifique de Bundesliga avec 36 buts.

Fribourg aurait pu réduire l'écart en toute fin de rencontre après une main de Joao Palhinha dans sa surface de réparation. Mais Lukas Höler, entré 20 minutes plus tôt, a expédié son penalty au-dessus de la barre transversale de Manuel Neuer (90+6e).

Avec six points, le Bayern de Vincent Kompany occupe la tête du classement de la Bundesliga en compagnie de Leipzig et Heidenheim, large vainqueur d'Augsbourg dimanche après-midi (4-0).

La deuxième journée du championnat d'Allemagne a été marquée par la défaite de Leverkusen à Leipzig (3-2) samedi.

Le champion d'Allemagne en titre était invaincu dans son pays depuis mai 2023 et restait sur 35 matches consécutifs sans défaite en championnat.