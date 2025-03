Allemagne: le Bayern et Leverkusen tombent à domicile avant la Ligue des champions

Battu samedi pour la première fois de la saison en Bundesliga sur sa pelouse par Bochum (3-2), le Bayern Munich n'a pas profité du faux pas du champion en titre, le Bayer Leverkusen, qui s'est incliné contre le Werder Brême (2-0).

A neuf journées de la fin du championnat d'Allemagne, le Bayern garde ses huit points d'avance sur Leverkusen (61 contre 53), conservant toutes les cartes dans son opération reconquête du Schale, le trophée remis en fin de saison au champion d'Allemagne.

Vainqueur 3 à 0 à domicile contre Leverkusen en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, les hommes de Vincent Kompany disputeront mardi (21h00) le match retour sur la pelouse de la BayArena avec dans le viseur les quarts de finale de la compétition pour la 35e fois de l'histoire du Bayern (en 41 participations).

"On peut le voir de deux façons: il y avait une chance de prendre 11 points d'avance visiblement, mais on a été chanceux que Leverkusen s'incline et que l'on conserve nos huit points d'avance. On va rapidement passer à autre chose", a souligné Harry Kane après la rencontre.

Coincée entre les huitièmes aller et les huitièmes retour de la C1, cette 25e journée de Bundesliga a réservé son lot de surprises.

A l'Allianz Arena, les Ultras du Bayern ont fêté les 125 ans du club avec un immense tifo sur les quatre tribunes du stade (qui accueillera la finale de la Ligue des champions le 31 mai), mais la fête a tourné court.

Les choses avaient pourtant parfaitement commencé pour les coéquipiers de Thomas Müller, capitaine en l'absence de Manuel Neuer, victime d'une déchirure musculaire au mollet droit, avec deux buts d'avance grâce à un doublé de Raphaël Guerreiro (14e et 28e).

Dortmund chute aussi à domicile

Le penalty raté par Serge Gnabry était presque oublié, mais les choses se sont compliquées en deux temps, avec la réduction du score par Jakov Medic (31e) et le carton rouge reçu par Joao Palhinha (42e) pour jeu dangereux.

Après l'égalisation d'Ibrahima Sissoko (51e), Kompany a fait entrer en jeu Harry Kane, Michael Olise, et Jamal Musiala, laissés sur le banc en début de rencontre. Sur l'une de ses premières occasions, Kane a réclamé un penalty que l'arbitre ne lui a pas accordé et sur le contre, Matus Bero (71e) a donné l'avantage à Bochum.

Les Munichois se sont alors créés plusieurs occasions, mais se sont heurtés au portier de Bochum Timo Horn, à l'image d'une tête de Musiala sur un centre parfait d'Olise.

Justin Njinmah inscrit un but pour le Werder sur la pelouse de Leverkusen, le 8 mars 2025 AFP

Seule consolation pour le Bayern, Leverkusen n'a pas su se saisir de l'occasion, en tombant sur sa pelouse contre le Werder Brême (2-0), qui restait pourtant sur quatre défaites consécutives en championnat.

Les hommes de Xabi Alonso s'inclinent pour la deuxième fois de la saison à domicile, et ont perdu sur blessure leur maître à jouer, Florian Wirtz. Laissé sur le banc de touche en début de rencontre dans l'optique du huitième de finale retour de C1, le joyau du foot allemand est rentré juste avant la mi-temps et est sorti à l'heure de jeu, sur une grosse faute de Mitchell Weiser.

Troisième club allemand encore engagé en Ligue des champions, le Borussia Dortmund de Niko Kovac a préparé de la pire des façons son huitième de finale retour à Lille mercredi (aller: 1-1), en s'inclinant sur sa pelouse contre Augsbourg (1-0).

Dans la lutte pour les deux dernières places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, Fribourg (5e, 41) et Leipzig (6e, 39) se sont neutralisés (0-0), alors Wolfsburg (7e, 38) et Stuttgart (8e, 37), ont également fait match nul, contre St. Pauli (1-1) et à Kiel (2-2). Un écart se creuse sur Mayence (3e, 44), vainqueur vendredi à Gladbach, alors que Francfort (4e, 42) reçoit l'Union Berlin dimanche.